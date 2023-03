Dmitroviću huligani razbili glavu, Srbina ušivali na terenu (FOTO/VIDEO)

Užasna scena je viđena na revanš meču osmine finala Lige Evrope između Fenerbahče - Sevilja, a užasne scene obilaze svijet. Srpski golman Marko Dmitrović je nažalost u glavnoj ulozi, huligani su razbili glavu sjajnom srpskom golmanu.

Španski klub je izgubio u Istanbulu 1:0 i prošao dalje, s obzirom da je pobijedio 2:0 u prvom meču.

Fenerbahce fans threw lighters at Sevilla's Marko Dmitrovic. Don't know how he seems to get this crap every round.pic.twitter.com/AwGJFuFXtB