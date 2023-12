Dobio crveni karton pa pronašao lud način da odgleda utakmicu (VIDEO)

U drugoj utakmici finala meksičkog Apertura prvenstva, sastali su se Club de America i Tigres.

America je slavila rezultatom 3:0 nakon produžetaka, ali svijet je osvojio golman poražene ekipe, 37-godišnji Nahuel Guzman.

Ovaj Argentinac u 91. minuti je primio prvi pogodak na utakmici, dvije minute nakon toga dobio je prvi žuti karton, a nakon još dvije drugi. To bi značilo da treba napustiti teren i otići u svlačionicu.

No, on je uspio ostati na igralištu i pogledati utakmicu do kraja, uprkos pravilu koje nalaže sudiji da ga, ugleda li ga, pošalje u svlačionicu. Zato se on potrudio da ga ne ugleda.

Sakrio se ispod cerade odmah uz teren te popratio utakmicu do kraja. Možda se tako sakrio od sudije, ali nije od TV kamere, koje je ga snimile te tako zabavile sve koji su dobili priliku to vidjeti.

Guzman na kraju nije imao puno toga pozitivnog za vidjeti, budući da je njegova ekipa primila do kraja još dva pogotka te tako ostala kratka u ovom finalu.

Ako je to neka utjeha, barem se može hvaliti da ga je vidio cijeli svijet, odnosno da se iskazao domišljatošću. S druge strane, da je bio domišljatiji, vjerovatno ne bi sebi dozvolio dva žuta kartona, prenosi Gol.hr.

Meanwhile… in the Liga MX Final… Tigres goalkeeper Nahuel Guzman hid under a tarp to watch the game after receiving a red card. Like a Argentine Bobby Valentine. pic.twitter.com/m5EPxsUisX — Men in Blazers (@MenInBlazers) December 18, 2023

