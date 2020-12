Dominacija Barselone i Juventusa

Fudbaleri Barselone su rezultatom 3:0 pobijedili Ferencvaroš, dok je Juventus takođe sa 3:0 savladao Dinamo iz Kijeva.

Juventus i Barselona su nedodirljivi u grupi G ovogodišnjeg izdanja Lige šampiona.

Barselona ima svih pet pobjeda poslije pet kola, dok je Juventus na skoru od četiri pobjede i jednog poraza i Barsa je prva sa 15, a Juve drugi sa 12 bodova.

"Stara dama" iz Torina je u srijedu uveče na svom stadionu bila bolja od kijevskog Dinama, a prvi gol na meču postignut je u 21. minutu, kada je Federiko Kijeza glavom savladao golmana Buščana.

Već na startu prvog poluvremena, prednost crno-bijelih se udvostručila, a u 59. minutu taj gol je postigao Kristijano Ronaldo i to na asistenciju Alvara Morate.

Na 3:0 povisio je upravo Alvaro Morata samo sedam minuta kasnije i to će se ispostaviti kao konačan rezultat utakmice.

Juventus je igrao taman onoliko koliko im je bilo potrebno za nova tri boda. Oni će u posljednjem kolu igrati protiv Barselone na Kamp Nou i ukoliko tamo ostvare pobjedu iz grupe G odlaze kao prvoplasirani.

Što se tiče Barselone oni su u boljem položaju nego Juventus da grupu završe kao prvoplasirani, jer im je za tako nešto potreban samo remi na svom stadionu u tom posljednjem kolu.

Veče je počelo sjajno po goste iz Španije, a prvi gol postigao je Antoan Grizman već u 14. minutu, kada je poslije sjajne akcije petom savladao golmana Ferencvaroša i na atraktivan način donio vođstvo Barseloni.

Martin Brejtvajt je samo četiri minuta nakon Grizmanovog gola uspio da udvostruči prednost Barselone, kada je u petercu dočekao centaršut sa lijevog boka koji je uputio Pjanić popularnom "kašikom" loptu smjestio u mrežu.

Do kraja poluvremena je Barselona ubacila još jednom loptu u mrežu Ferencvaroša.

Ovoga puta su to uradili sa takozvane "bijele tačke", a odgovornost na sebe je preuzeo Usman Dembele i on je penal izveo veoma sigurno za visokih Barselona 3, Ferencvaroš 0 i to poslije 28 minuta fudbala.

Barselona je svoj posao završila poslije pola sata fudbala i do kraja utakmice su samo "ostali na terenu" kako bi završili posao. Imali su znatno veći posjed lopte, preko 60% i čak 16 šuteva naspram 6 Ferencvaroševih.

(B92.net)