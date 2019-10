Dominirao sa Bežanijom u Menadžeru, klub ga angažovao

Mladi Beograđanin Andreja Pavlović (22) postao je član stručnog štaba FK Bežanija zahvaljujući svom umijeću u video-igri Football Manager.

Naime, direktor FK Bežanija je pozvao Pavlovića da pomogne klubu kao analitičar, nakon što je u FM doveo tim do polufinala finala Lige šampiona u roku od 16 godina.

Takođe je osvojio 10 uzastopnih titula u Superligi Srbije i šest Kupova.

"Ne bih da se hvalim, ali sam svojevrsna legenda u svom FM univerzumu. Kontaktirao sam ih i pokazao i moje rezultate na FM i sugerisao da bih mogao da im pomognem jer volim statistiku. Nisam očekivao da će me pozvati. Posle prijateljskog razgovora sa direktorom on me pitao da li bih mogao da dođem u subotu na prvu utakmicu i vidimo kako će da prođe. Nisam mogao da verujem, bio sam šokiran kada su me pozvali", rekao je Pavlović za "Sportbible".

Bežanija je zbog finansijskih problema napustila Prvu ligu Srbije i ove sezone igra u najnižem, šestom rangu srpskog fudbala – Međuopštinskoj ligi Beograda.

Trenutno su 12. u konkurenciji 14 ekipa sa svega osam bodova iz isto toliko utakmica. Pavlović je "debitovao" proteklog vikenda kada je Bežanija dobila "derbi začelja" protiv Dedinja sa 2:1, golom u nadoknadi vremena.

"Trenutno volontiram u klubu kao i svi zaposleni i igrači. Možda samo sektetar i lekar dobijaju neki novac ali ni to ne mogu da tvrdim, nije obavezno da dolazim na svaku utakmicu. Dođem kada mogu i to im znači, uglavnom je vikendom kada sam ja slobodan od mog primarnog posla tako da je to olakšanje", napisao je Pavlović na Redditu.

Nakon što su u klubu pročitali Pavlovićevu analizu utakmice bili su impresionirani pa su ga pozvali i da dođe na meč U21 tima dan kasnije.

"I dalje sam u šoku. Istovremeno sam i preplašen i uzbuđen. Velika prednost je što trenutno ne očekuju mnogo od mene, ali sam spreman".

Pavlović je student medicinskog fakulteta, sebe i vidi kao doktora, ali je otvoren i za karijeru u fudbalu.

"Ako se pojavi šansa, voleo bih da budem skaut ili analitičar. O tome sanjam odavno i bilo bi baš lepo. Bežanija trenutno ne može da me plaća, ali radim ovo jer volim klub i posao. Nadam se da ću u budućnosti biti i plaćen da radim nešto što volim", kaže Pavlović.

