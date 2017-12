Donaruma otpustio Rajolu?

Talentovani golman Milana Đaunliđi Donaruma nije miljenika navijača 'Rosonera' i na San Siru proživljava teške trenutke.

Donaruma je već duže vrijeme na udaru pristalica Milana, a najviše zbog njegovog kontraverznog menadžera Mina Rajole, koji je ljetos uspio da izoksuje ugovor od šest miliona evra godišnje učinivši 18-godišnjeg golmana jednim od najplaćenijih igrača u Seriji A.

Takođe, navijači Milana izrazili su nezadovoljstvo prema golmanu poslije informacija da je golman pisao klubu i tvrdio da je potpisao ugovor pod psihološkim pritiskom, kao i da želi da napusti Milan kao slobodan igrač.

Kako navode italijanski mediji, zbog toga je Donaruma odlučio, u dogovoru sa roditeljima, da otpusti Rajolu.

Ukoliko je ova informacija tačna vidjećemo kako će reagovati jedan od najuticajnijih ljudi u svijetu fudbala.

Metropolisweb.it claim that Donnarumma's family wants him to break his relationship with Mino Raiola. Gigio has not taken a final decision and wants to take few days to reflect on the issue. pic.twitter.com/FTwv4sYCFA