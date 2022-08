Donesena odluka o budućnosti Hasana Salihamidžića

Legendarni bh. fudbaler, a sada jedan od čelnika minhenskog Bajerna Hasan Salihamidžić, trebao bi da produži ugovor s ovim klubom do ljeta 2026. godine, javlja "Bild".

Trenutni ugovor traje do 2023. godine i ako se pisanje medija pokaže kao tačno on će biti nagrađen novim ugovorom na još tri godine.

Salihamidžić je direktor sportskih aktivnosti i sportski direktor Bajerna i jedan je od najzaslužnijih što su ovog ljeta klub pojačali između ostalih Sadio Mane iz Liverpula i Matijs De Liht iz Juventusa.

