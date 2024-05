Dormund protiv PSŽ-a za prvo finale u LŠ poslije Klopove ere

Fudbaleri Borusije iz Dortmunda će od 21 čas dočekati Pari Sen Žermen u prvom meču polufinala Lige šampiona. Potencijalno 180 minuta dijeli "Milionere" od plasman u finale nakon 11 godina i one zlatne ere koju je sa klupe predvodio Jirgen Klop.

Ipak, ekipa Edina Terzića ne ulazi u dobrom raspoloženju u dvomeč sa francuskim klubom.

Prethodnog vikenda su poraženi od Lajpciga (4:1) i tako su se znatno odaljili od plasmana među četiri najbolje ekipe u prvenstvu i plasmana u Ligu šampiona za narednu sezonu. Jedini spas za Borusiju, kao i saputnika iz Njemačke Bajern, bi moglo biti eventulano kada bi se domogla trofeja najznačajnijeg evropskog takmičenja.

Ovo im je drugi put da se sastaju u nokaut fazi Lige šampiona. Ranije se to desilo u sezoni 2019/20 kada je poslije dvomeča dalje prošao klub iz Francuske.

PSŽ juri svoju prvu titulu u ovom takmičenju i to će sve idalje biti ‘’mrlja’’ dok Francuzi konačno ne naprave taj korak. Ono što može da raduje sve navijače Parižana jeste da tim ove godine izgleda da bi mogao upravo to da postigne, a sve je to zasluga Luisa Enrikea. Iskusni Španac, nakon turbulentnog početka, počinje da slaže kockice kako na terenu tako i van njega, tačnije u svlačionici.

Sigurno je da nas čeka spektakl, jer ipak pričamo o polufinalu Lige šampiona.

