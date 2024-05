Dortmund želi Junajtedovog izgnanika

Odlične igre Mejsona Grinvuda u dresu Hetafea, nisu promakle čelnicima Borusije Dortmund.

Njemački klub zainteresovan je da od Mančester junajteda otkupni ugovor mladog napadača koji je u jednom periodu svog boravka na ''Old Trafordu'' bio nezamjenjiv, ali sve to do velikog skandala koji je uključio njegovo ime i koji je čitavu Eneglesku ostavio u čudu..

Grinvud je u dresu Hetafea, za koji je u upravo završenoj sezoni nastupao kao pozajmljeni fudbaler, postigao osam golova.

Podsjetio je u nekim mečevima na dane kada je kao veoma mlad zaslužio status prvotimca Mančester junajteda.

Njegova budućnost zavisi od čelnika ''Crvenih đavola'', ali u Dortmundu nestrpljivo čekaju odgovor na ponudu.

