Doživotna zabrana navijaču Rome zbog vrijeđanja Hesusa

Jedan navijač Rome dobio je doživonu zabranu ulaska na utakmice rimske Vučice zbog rasističkih uvreda upućenih defanzivcu rimskog kluba Huanu Hesusu nakon utakmice protiv Atalante.

Brazilac je na društvenim mrežama objavio "screenshot" poruka koje mu je navijač poslao, a u kojim ga je na brutalan način vrijeđao, pa je ovakav vid sankcije rimskog kluba najmanja kazna za ovo sramotno ponašanje.

"Mjesto ti je u zoološkom vrtu, prokleti majmune", napisao je, između ostalog, ovaj navijač defanzivcu Rome.

Iz Rome su odmah istakli da će navijaču, kada se utvrdi njegov tačan identitet, doživotno biti zabranjen ulaz na stadion Vučice, a profil je pored policije prijavljen i društvenoj mreži Instagram.

Što se tiče samog meča između Rome i Atalante, gosti iz Begrama iznenađujuće su upisali pobjedu rezultatom 2:0, zbog čega je ovaj navijač vjerovatno počeo s ovim sramnim porukama.

The owner of the below Instagram account sent Juan Jesus disgusting racist abuse via direct message today We have reported the account to the Italian police We have reported the account to Instagram The person responsible will be banned from #ASRoma games for life#NoToRacism pic.twitter.com/qP3SZT0pJY