Dozvolili povratak navijača na tribine, ali njih svega osam

Fudbalskim navijačima u Švedskoj napokon je dozvoljeno da se vrate na stadione, ali samo njih osam može biti istovremeno na tribinama.

Sezona u Švedskoj počela je prošlog vikenda, a tamošnja vlada odbila je da da izuzeće trenutnom pravilu o dozvoljenom prisustvu samo osam osoba na sportskim događajima.

To je značilo da je osam navijača ušlo na svaku utakmicu u elitnom rangu švedskog fudbala.

Odluka švedske vlade da dozvoli dolazak nekolicine navijača na stadione uslijedila je nakon što su šefovi lige predstavili plan kako navijači mogu sigurno prisustvovati utakmicama.

Švedska trenutno ima jednu od najviših stopa zaraze virusom korona po glavi stanovnika na svijetu, a njihovi najnoviji sedmični podaci govore da u prosjeku imaju 625 novozaraženih na milion ljudi.

Uprkos visokoj stopi zaraženosti u zemlji, tržni centri i zoološki vrtovi mogu istovremeno ugostiti više od osam ljudi.

Tako je 5.000 posjetilaca moglo biti u zoološkom vrtu Skansen u Stokholmu istog dana kada je AIK imao osam gledalaca u pobjedi protiv Degerforsa rezultatom 2:0.

