Dragan Stojković boravio u Njemačkoj: Predložio 26 igrača na spisku

Odobrojavanje do početka Evropskog prvenstva uveliko traje. UEFA i nacionalni savezi čije reprezentacije učestvuju na završnom turniru aktivno se pripremaju za boravak u Njemačkoj.

S tim u vezi 8. i 9. aprila u Dizeldorfu je organizovana završna edukativna radionica UEFA na kojoj su između ostalog učestvovali i selektori reprezentacija koje su izborile plasman na EURO 2024. a među njima je bio i selektor Srbije Dragan Stojković Piksi.

„Kada ste ovde onda vidite koliko je važno što je Srbija uspela da se kvalifikuje na Prvenstvo Evrope, što je deo fudbalskog krema. Uvek je lepo kada vidite i sretnete stare prijatelje, naravno sve one koji predstavljaju evropski fudbal, od najvećih saveza, selektora. Važno je da je Srbija pronašla svoje mesto, srećni smo da smo opet u situaciji da se borimo da našu zemlju predstavljamo na najbolji mogući način“, rekao je selektor Dragan Stojković.

Selektor A tima Srbije Dragan Stojković bio je tokom prvog dana prisustan na sastanku gdje se diskutovalo o predstojećem takmičenju iz različitih aspekata koji su od posebnog značaja sa sve što očekuje tim Srbije na Evropskom šapmionatu.

„Ono što nas je najviše interesovalo, to je broj igrača na spisku za Evropsko prvenstvo. Uzeo sam učešće u tim razgovorima i dao sam predlog da to bude 26. Mislim da se skoro svi selektori slažu da je broj od 23 igrača i tri golmana jedan optimalan broj, jer mislim da ne treba ići korak unazad u odnosu na Mundijal. Mnogo je utakmica tokom sezone, mnogo povređenih igrača. Mislim da će taj predlog proći, naravno moramo da sačekamo do konačne odluke UEFA. Bilo je naravno i selektora koji su smatrali da je 23 igrača sasvim dovoljno i da im veći broj remeti trening, da ne mogu da se skoncentrišu na ono što treba da rade na terenu, ali generalno većina je za to da bude 26 igrača na konačnom spisku za EURO“, istakao je Piski.

Osvrnuo se i na predavanje predsjednika Sudijskog komiteta UEFA Roberta Rosetija.

„Imali smo zaista jedan kvalitetan sastanak, Roberto Roseti je upoznao sve selektore sa mnogim stvarima koje nas očekuju na Evropskom prvenstvu. Stvari vezane za suđenje, uopšte za tehnologiju koja će biti podignuta na najviši mogući nivo, kada su u pitanju VAR odluke i uopšte ponašanje sudija na terenu, igrača, svih aktera, šta će se tolerisati, a šta neće. Jedan vrlo, vrlo dobar i koristan sastanak“, dodao je Stojković.

On je u Minhenu imao niz srdačnih susreta i prijateljskih razgovora sa kolegama, selektorom Francuske Didijeom Dešanom, kao i Engleske Geretom Sautgejtom, odnosno Slovenije Matijažom Kekom, a sreo se i sa pomoćnikom hrvatskog selektora Ivicom Olić kao i visokim zvaničnikom UEFA Đorđom Marketijem.

„Sa dosta njih sam pričao, naravno i ovo je uvek dobro mesto za takve susrete i razgovore. Bilo je mnogo fudbalskih tema o kojima možemo da razgovaramo sa vrlo kompetentim ljudima, tako da sam generalno prezadovoljan sastancima koje smo imali. Verujem da će oni doprineti i boljem fudbalu sa više fer pleja, sve za one koji vole da uživaju u njemu, na radost navijača“, rekao je Dragan Stojković, selektor Srbije.

Uz selektora Stojkovića delegaciju Fudbalskog saveza Srbije u Dizeldorfu činili su direktor A tima Stevan Stojanović, tim menadžer Nemanja Filipović, trener u stručnom štabu Stojkovića Kacušito Kinoši, direktor marketinga FSS Vanja Kostić, komesar za bezbednost FSS Ivan Petrić, doktor A tima Dejan Aleksandrić, menadžer oraganizacionih poslova A tima Dušan Rajković i portparol FSS Milan Vuković.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.