Dragan Stojković pred Dansku: Sutra je praznik fudbala

Najbolja fudbalska reprezentacija Srbije igra sutra posljednji meč grupne faze Prvenstva Evrope u Njemačkoj, protiv Danske u Minhenu sa početkom u 21 čas.

Dan prije meča na Alijanc Areni susret je najavio selektor Dragan Stojković.

„Razmišljamo o svim segmentima kada je u pitanju formacija, jedan ili dva napadača, sve će da se vidi sutra“, kaže selektor Srbije.

„Raspoloženi smo, sutra je praznik fudbala, velika utakmica, svako treba da bude raspoložen. A Lazara Samardžića sam pitao da li je spreman da igra? Spreman je, jedva čeka da poleti. Danska je dobra, jaka reprezentacija, dobro organizovan tim, ali ovo je meč „lice u lice“, tri boda su u igri, veoma važna utakmica za obe reprezentacije. Ja moje igrače gledam kao tim, od prvog dana forsiramo taj stil ponašanja da je tim taj koji pobeđuje i gubi, i ne bih nikoga izdvajao. Delujemo organizovano, timski, svaki igrač daje doprinos, nema samoisticanja, fokus je da je tim uvek bio i jeste najvažniji“, kaže Piksi.

On ističe da je zadovoljan odnosom igrača.

„Zadovoljan sam njihovim ponašanjem, zajedno smo od 28. maja, besprekorno ponašanje, čudi me da se ponekad ne potuku, jer to se dešava, ali moji igrači su fini i zaista nemam zamerke. I to je ono što nas krasi, neko bi možda pokušao to da razbije, tu harmoniju, ali ne damo se. Želimo da popravimo taj ulaz u meč, razgovaramo, jer to nije bio slučaj samo ovde, nego tako je bilo u Austriji i Švedskoj“, kaže Piksi i dodaje:

„Trudimo se, verujem da ćemo to popraviti sutra. Radimo video analize, razgovaramo, ove dve utakmice smo odigrali dosta dobro, nadam se da će i treća biti u istom ritmu. U fascikli je danas bio tim, zapisan je, čista ideja, rekao sam da će biti promena, ali jedna, dve ili tri, ne znači vam ništa. Utakmica traje 90 plus minuta, razmišljamo kako da dovedemo utakmicu u tok koji želimo. Moramo da budemo pametni i povučemo neke poteze po pitanju startne postave, ali i klupe, ona je danas mnogo, mnogo važna, za epilog utakmice“, kaže Piksi.

Naglašava da plan već ima.

„Plan igre kako Srbija treba da izgleda na terenu postoji, situacija A, B…Posle prvenstva će biti sigurno polemika, ali ne volim negativu, niko ne može da ospori da igrači Srbije žele, da ne daju sve od sebe…Kvalitet šampionata je na visokom nivou, sutra je utakmica od velike važnosti. Ovde smo prvi put na prvenstvu kao Srbija, treba biti realan. Daćemo sve od sebe, Danska je odlična ekipa, imaju sjajne pojedince, niko to ne sme da potceni, ali mi verujemo da možemo da igramo sa Danskom“, kazao je Piksi.

Prokomentarisao je i Dance.

„Eriksen je igrač koji je obeležio jednu eru, odlična karijera, drago mi je da je posle zdravstvenih problema opet među nama, veoma inteligentan igrač, zna mnogo, veoma je tačan i precizan, odličnog šuta. Ako počne sutra ili uđe sa klupe, moramo da obratimo pažnju. Treba ga držati dalje od opasne zone, odnosno zone šuta. On je igrač svetske klase“, ističe Stojković.

