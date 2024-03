Dragan Stojković pred Kipar: Moramo, hoćemo i možemo bolje

Reprezentacija Srbije, nakon gostovanja Rusiji i poraza, igra sutra u Larnakidrugi meč u martovskom prozoru

Pred poslednji trening „orlova“ na AEK Areni, selektor Dragan Stojković poručio je da njegov tim mora, hoće i može bolje.

„Sve je u redu, atmosfera je dobra, okrenuti smo budućnosti, meču koji sledi, nema panike, gledamo napred“, jasan je selektor Dragan Stojković.

„Kadrovska situacija? Milenković se priključio, svi konkurišu za tim, biće nekih promena i tu nema dileme. Želimo da probamo nešto što smo radili prethodnih dana i ovu utakmicu gledamo kao na rehabilitaciju posle onoga u Rusiji. Očekujem da igrači obave sve što treba na terenu. Utakmica u Rusiji je poraz koji je došao, ali to nije bio najbolji tim Srbije i treba biti pošten i to reći. Ima igrača koji su u prednosti na pojedince koji su počeli u Moskvi, a sve to znači da očekujem bolje izdanje sada na Kipru. Samardžić? Pa onaj ko sedi pored mene on počinje – rekao je uz osmeh selektor i nastavio.

„Kapiten trenutno nije na konferenciji? Pa dobro, nije strašno, malo da ga odmorimo. Čujte, priča se da su ovo pripreme za Evropsko prvenstvo, ali ono počinje tek za tri meseca. I kada se vraćamo na Rusiji, sve je bilo jasno sa crvenim kartonom, jasno je bilo i Rusima. Možeš da se braniš, pred tobom je praktično ceo meč sa igračem manje, ali realnost je da se teško može odbraniti u takvoj situaciji. Zato mi je žao što se sve tako izdešavalo, rani karton, isključenje, pa penal. Videćemo, imamo i u junu dve utakmice. Mislim da je najvažnije da pratim svoj instik, kada sam ga pratio, bilo je dobro. Razumem i kritiku, sve je to u redu, lek je da se ne ulazi u bilo kakvu vrstu polemike, ali važno je da se sačuva koncentracija, to je najvažnije za ekipu. Pretpostavljam da su ljudi nezadovoljni, a pritisak uvek postoji, sve je to u rok službe. Važno je da radite pošteno i da sve bude dobro na kraju. Rekao sam igračima da želim da vidim reakciju, revolt, nisam opterećen rezultatom, nikad nisam rekao da mora da pobede, ali pobediće ako budu agresivniji, pruže dobru igru zbog reputacije koju su stvorili. Hoću pozitivnu reakciju svih igrača, od zadnje linije do napada. Maksimalno angažovanje i respekt prema principima igre koju želimo da pružimo. Niko se ne oseća lepo kada ga kritikujete, stvaljate pod upitnik njegov kvalitet. Zato želim reakciju. Tim će protiv Kipra izaći maksimalno ozbiljno i sa dosta promena, sigurno“

Lazar Samardžić ne krije da ga raduje što će biti starter protiv Kipra.

„Zadnje tri utakmice nisam mnogo igrao, zato mi je drago što ću početi protiv Kipra i nadam se da ću pokazati kvalitet. Straha nemamo, pokazaćemo reakciju protiv Kipra“, rekao je Samardžić.

Odgovorio je Piksi i na pitanje da li je ovo posljednji filter za neke igrače.

„Može biti, ali ne mora da znači. Što se tiče finalnog spiska biće velika konkurencija, a na igračima je da se dokazuju iz nedelje u nedelju. Videćemo ko je u kakvoj formi i ko zaista može da pomogne timu. Moramo. hoćemo i možemo da budemo daleko bolji, sve zahteve da sprovedemo do jedne tačke koja će nas sve učiniti zadovoljnim. Ima dosta vremena do juna, sve pratimo, rivale takođe. Na igračima je da se trude i bore, a krajem maja odlučićemo ko će biti na spisku za Evropsko prvenstvo“, rekao je Piksi.

