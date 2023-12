Dragan Stojković žestoko odgovorio Nemanji Vidiću

Selektor fudbalske reprezentacije Srbije, Dragan Stojković, kao i što je obećao odgovorio je nekadašnjem reprezentativcu Nemanji Vidiću.

Podsjetimo, nekadašnji as Mančester junajteda je u razgovoru za “NIN“ između ostalog rekao da je iz budžeta FSS za potrebe selektora i stručnog štaba „A“ reprezentacije izdvojeno 16 miliona evra za dvije godine.

Piksi se nakon povratka iz Hamburga gdje je održan žrijeb grupa za Euro oglasio za “Žurnal“.

„Ne može da me povredi neko kao on koji ne radi ništa. Jako je ružno ono što je rekao. Pokazao je nepoštovanje prema meni. Kao selektor nisam mogao da mu pomognem, ni odmognem u želji da postane predsednik FSS. To nisu optužbe nego komentari koji ne priliče njemu. On je veliko fudbalsko ime, poštovao sam ga i uvek govorio lepo o njemu. Bili smo ponosni na njegove igre. Zatečen sam pre svega njegovim osnovnim neznanjem. Ako već pominje brojke, nekih 16 miliona, prvo mora dobro da se informiše. Treba neko da mu objasni i pojednostavi šta su bilansi, završni računi itd. Mesto za tu vrstu pitanja je sednica Skupština, čije je član", rekao je Stojković.

Zatim se osvrnuo na spekulacije o njegovim primanjima kao selektora.

"Ako Vidić izađe sa informacijom gde se pominju selektor i stručni štab, onda mora da stoji iza toga. Radi se o klasičnoj obmani i zbunjivanju javnosti. On u tim godinama i sa takvim ambicijama ne sme da dozvoli nešto tako. Na kraju krajeva, da sam zaradio ne 16, već 116 miliona evra, u čemu je problem? Čiji je to novac, ko je te pare uneo u Savez? Nije to državni novac? Mogu tačno da vam kažem koliko smo zaradili, ali čemu to. Postoje poreski organi, tačno se zna koliko smo platili njima. Ne znam da li je Nemanja izmanipulisan, da li postoji grupacija koja ga je navela da kaže tako nešto", istakao je Dragan Stojković.

