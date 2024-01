Dragušin objasnio zbog čega je odabrao Totenhem

Mladi 21-godišnji rumunski fudbaler Radu Dragušin je prokomentarisao svoju odluku da dođe u Totenhem.

Kao ključni faktor koji je presudio da Radu Dragušin umjesto Bajern Minhena odabere Totenhem je san ovog defanzivca da zaigra u Premijer ligi Engleske.

“Totenhem sa izabrao jer sam osjećao da je to pravi korak za mene i jer sam imao dobar razgovor sa trenerom. Vidio sam da me želu već duže vrijeme, mjesec dana prije transfer roka, tako da sam mislio da je to pravi izbor za mene”, kazao je Dragušin.

Te je dodao:

“Zaista vjerujem u ovaj tim i da je on dobro okruženje za nastavak moje karijere i progres na ovom nevjerovatnom stadionu i sa nevjerovatnim saigračima. Prosto moj san je bio da zaigram u Premijer ligi, tako da je i to ušlo u donošenje moje konačne odluke”.

