Drakonska kazna: Pol Pogba suspendovan na četiri godine

Francuski reprezentativac i igrač Juventusa, Pol Pogba (30) suspendovan je na četiri godine zbog korišćenja nedozvoljenih supstanci.

Iskusni fudbaler van terena je još 11. septembra 2023. godine kada je pao na testu za doping, posle meča sa Udinezeom, piše Informer.rs

Sada je donijeta konačna odluka, a sudeći po Pogbinim godinama, ovo bi moglo da znači da je njegova karijera okončana.

BREAKING: Paul Pogba has been banned from football for four years due to doping. pic.twitter.com/1BsdRmijOq