Drama u Zenici: Grci nose veliki bod sa Bilinog polja

Fudbalska reprezentacija BiH nije uspjela ostvariti drugu pobjedu u kvalifikacijama za Euro 2020.godine. "Zmajevi" su večeras u Zenici remizirali sa selekcijom Grčke odigravši 2:2 iako su zmajevi imali vodstvo od 2:0.

Igra domaćih se raspala sredinom drugog dijelu kada je direktni crveni karton dobio Miralem Pjanić. Tako je Grčka još jednom potvrdila koliko je neugodan rival za BiH.

U prvom pravom napadu zmajevi su poveli. Igrala se 10.minuta kada je Pjanic iz kornera pronašao Edina Višću čiji je prvi udarac izblokiran, a nakon što mu se lopta vratila u noge smjestio je iza leđa golmana Grčke. Domaći su nastavili sa napadima, a u 12. minuti nakon sjajnog solo prodora Bešić je šutirao ,ali je ovaj put Vlahodimos sjajno odbranio. Ipak, samo tri minute kasnije Bilino polje je ponovo eksplodiralo. Na scenu je stupio Miralem Pjanić koji je spektakularno pogodio iz slobodnog udarca za velikih 2:0. Gosti su prvi put zaprijetili u 22. minuti kada je Fortinis idealne situacije šutirao preko gola. Gosti su mogli smanjiti rezultat u 33.minuti ali je udarac Donisa zaustavio Šehić.

U drugom dijelu nije bilo uzbuđenja sve do 63. minute kada je dosuđen penal za Grčku. Siguran realizator bio je Fortinis. Samo minut kasnije novi šok za "zmajeve". Veliku glupost napravio je Pjanić koji je nakon neopreznog starta zaradio direktni crveni karton. Iako sa igračem manje domaći u 69. minuti propustili su veliku priliku preko Kolašinca. Do kraja se vodila velika borba na terenu, a na kraju su gosti ipak uspjeli doći do poravnanja. Sjajan pogodak glavom postigao je Kolovos koji je šokirao Zenicu. Predhodno je isti igrač imao sjajni šansu, ali je Šehić odbranio. Do kraja su pokušavali doći do potpunog preokreta, ali rezultat se nije mijenjao.