Tokom utakmice između Bursaspora i Mardin 1969 Spora u turskoj Drugoj ligi dogodila se nesvakidašnja scena kada je pomoćna sudija Esra Arikboga doživjela nezgodu i pala na travnjak.

Incident je privukao pažnju javnosti i fudbalske zajednice, koja je odmah izrazila zabrinutost za njeno zdravstveno stanje.

Meč je odigran početkom aprila 2026. godine u okviru TFF 2. Lig, gdje se ove dvije ekipe bore za vrh tabele.

Prema dostupnim informacijama, Arikboga je zadobila lakšu povredu, a reakcije iz turskog fudbala bile su brze i pune podrške.

Brojni sportski radnici i navijači uputili su joj poruke oporavka, ističući da su ovakve situacije rijetke, ali moguće u dinamičnim sportovima poput fudbala.

Susret između Bursaspora i Mardina bio je važan i zbog plasmana, jer su oba kluba među vodećima u ligi i bore se za promociju u viši rang takmičenja.

Ovaj događaj podsjetio je na rizike kojima su izloženi ne samo igrači, već i sudije na terenu.

Ipak, očekuje se da će se Arikboga brzo oporaviti i vratiti suđenju, dok se fudbalska javnost nada da se slične nezgode u budućnosti neće ponavljati.