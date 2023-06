Dresovi iz Mozzarta za FK Bukovik Gornji Srebrenik

Fudbalski klub Bukovik iz Gornjeg Srebrenika godinama je stabilan drugoligaš. Sezonu su završili pri vrhu tabele Druge lige Tuzlanskog kantona, pa ne kriju želju da u narednoj osvoje sam vrh i plasiraju se u Prvu ligu TK. Ta želja bi mogla da im se ostvari u novim dresovima koje im je u znak podrške donirala kompanija Mozzart.

"Članovi kluba su prezadovoljni. Oprema je zaista kvalitetna i odmah smo u novim dresovima zaigrali finale Kupa grada. Nadamo se da će nam nova oprema donijeti i nove pobjede. Hvala kompaniji Mozzart na ovoj donaciji", kaže Zlatan Džombić, predsjednik FK Bukovik Gornji Srebrenik.

Klub postoji više od 40 godina. Ranije su nastupali pod imenom Partizan, a 90-ih mijenjaju ime u FK Bukovik.

Njihov tim trenutno broji oko 30 igrača, a, sa upravom, oko 40 članova.

Za sada imaju samo seniorski sastav, a plan im je da u narednom periodu pokrenu omladinski pogon u kojem bi trenirali i takmičili se mladi fudbaleri uzrasta od deset do 14 godina.

Godinama su stabilan drugoligaš, a ovu sezonu su završili na petom mjestu Druge lige Tuzlanskog kantona. Želja im je da u narednom periodu napreduju na ljestvici novim pobjedama u novim Mozzart dresovima, pa i da se plasiraju u Prvu kantonalnu ligu.

Najveći uspjeh klub je ostvario plasmanom u finale Kupa Tuzlanskog kantona. Međutim, s obzirom na to da je tada vladala epidemija kovida, utakmica sa Radničkim iz Lukavca je otkazana. Ipak, to je za njih veliki uspjeh jer su se pokazali odlično u odnosu na čak 120 ekipa koje se takmiče na različitim nivoima u njihovom kantonu. Na to su ponosni kao i na nastup u prvom kolu Federalnog kupa.

Iz njihovih redova potekao je Novalija Husejnović koji je zatim zaigrao u NK Seona koji se takmiči u Drugoj ligi Federacije BiH.

Klub se oslanja na podršku prijatelja iz njihove sredine, kao i onih koji žive u inostranstvu. Tu je i poneki sponzor, a podržava ih i Opština Srebrenik. Poklon iz Mozzarta posebno ih je iznenadio i oduševio, pa najavljuju nove pobjede u novoj opremi.