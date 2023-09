Dron prekinuo utakmicu Jermenije i Hrvatske (VIDEO)

Fudbaleri Jermenije i Hrvatske igraju kvalifikacijsku utakmicu za Evropsko prvenstvo naredne godine u Njemačkoj, a njihov duel nakratko je prekinut u 36. minutu zbog drona.

Naime, ovaj leteći objekat preletio je iznad stadiona u Jerevanu, a kako pišu hrvatski mediji, u pitanju je zastava Jermenije.

Jermenski fudbalski savez sigurno čeka žestoka kazna UEFA kako zbog zbog drona tako i zbog brojne pirotehnike na tribinama.

Fans of the Armenian national team launched a drone with the Artsakh flag over the football field during the Armenia-Croatia match pic.twitter.com/Q9ATkTQUkQ