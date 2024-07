Druga polufinalna utakmica Eura: Engleska i Nizozemska sanjaju trofej već 30 godina

Utakmica u Dortmundu između Nizozemske i Engleske večeras, sa početkom u 21 čas, daće odgovor ko će biti drugi putnik u veliko finale Evropskog prvenstva koje se u nedjelju igra u Berlinu.

Večerašnji polufinalni dvoboj Nizozemske i Engleske nam nudi pravu poslasticu Eura. Riječ je o okršaju dvije reprezentacije koje imaju samo po jedan trofej u svojim vitrinama i čekaju na novi više od 30 godina. Samo jedna od njih može u finale, a iako je nezahvalno govoriti o favoritima u ovoj fazi takmičenja, barem kada je riječ o prognozama kladionica, mala prednost se daje Engleskoj zbog ugleda igračkog kadra.

Sudeći po do sada viđenom na turniru u Njemačkoj, prije svega od strane Engleza, većina večeras predviđa tvrdu utakmicu bez mnogo golova. Međutim, to ipak ne mora biti tako jer Nizozemska igra otvoreno i na njenim utakmicama uvijek ima akcije. Uz to, i istorijat ogleda Nizozemske i Engleske govori da ove dvije reprezentacije međusobno igraju prilično efikasne mečeve u posljednje desetljeće i pol. Nešto uspješniji bili su Nizozemci, koji su ostvarili tri pobjede, uključujući i onu na završnici prvog izdanja Lige nacija 2019. godine.

Nizozemska igra oku ugodan fudbal i na ovom Euru. Izgledala je solidno protiv Francuske, a onda je sebi zakomplikovala život porazom od Austrije. Ipak, uspjela je kao trećeplasirana u Grupi D dobiti solidan žrijeb pa se pokraj Rumunije i Turske probila u polufinale.

Englezi su pak razočarali protiv Danske i Slovenije, a onda su ih sekunde dijelile od ispadanja protiv Slovačke. U četvrtfinalu sa Švajcarskom prošli su dalje nakon raspucavanja penala. Ne djeluju impresivno, ali pokazali su sposobnost vratiti se u život kad je najteže.

Odbrambeni igrač Nizozemske Miki van de Ven očekuje da će polufinale Eura 2024. protiv Engleske biti okršaj u stilu Premijer lige Engleske. Defanzivac Totenhema jedan je od nekoliko nizozemskih igrača koji igraju u Engleskoj, zajedno s Liverpulovim dvojcem Virgilom van Dijkom i Kodijem Gakpom, između ostalih.

"Mislim da hoće", rekao je Van de Ven novinarima odgovarajući na pitanje očekuje li da će meč biti u stilu Premijer lige.

"Ako vidite kvalitet igrača obje ekipe, možete očekivati ​​da će ritam i nivo igre biti jako visoki. Nadam se da smo mi ti koji ćemo imamo više loptu od Engleske, tako da više Engleska trči, ali očekujem utakmicu visokog intenziteta", kazao je Van de Ven.

Gakpo je rekao da će Nizozemci pokušati spriječiti veznjaka Real Madrida Džuda Belingama da odluči utakmicu. Ovaj 21-godišnjak je postigao sjajan gol protiv Slovačke u osmini finala i spasio Englesku kada je bila na rubu eliminacije.

"Očito je da ima vrlo, vrlo dobru sezonu, on je igrač svjetske klase i postigao je fantastičan gol", rekao je Gakpo i dodao:

"On je igrač kojeg treba da gledamo, ali mislim da oni imaju još igrača koje treba da gledamo takođe, imaju vrlo dobru ekipu s vrlo dobrim igračima, ali i mi imamo vrlo dobru ekipu."

Engleska je stigla do polufinala pobijedivši Švajcarsku rezultatom 5:3 na jedanaesterce nakon remija bez golova, a Gakpo je primijetio kvalitetu udaraca "tri lava" s bijele tačke.

"Njihovi penali su bili jako dobri, ali ako vidite igrače koji su ih izvodili, kvalitetne igrače, neki od njih izvode jedanaesterce za svoje klubove", dodao je lijevi odbrambeni fudbaler koji s tri pogotka trenutno dijeli prvo mjesto na listi strijelaca ovog Eura.

"Bio sam impresioniran, ali ne i iznenađen. Kvalitet je tu i znamo da su vrlo dobri kada su penali u pitanju. Nadam se da ćemo pobijediti ako dođe i do penala", dodao je.

Nizozemska je stigla do svog prvog polufinala Eura od 2004. godine nakon što je u subotu pobijedila Tursku rezultatom 2:1, nadovezujući se na četvrtfinale Svjetskog prvenstva u Kataru prije dvije godine.

Napadač Hari Kejn uoči meča s Nizozemcima poručio je da reprezentacija Engleske ima sve ono što su imali svi šampionski timovi.

"Ma šta ko mislio o našoj igri, mislim da smo pokazali veliku čvrstinu tokom cijelog turnira. Kada pogledate šampione na velikim turnirima, oni su prevashodno pokazivali tu osobinu - čvrstinu. A mi toga imamo na pretek i vjerujem da možemo u finale", rekao je Kejn.

Prvo polufinale Evropskog prvenstva u Njemačkoj igrano je sinoć. Snage su odmjerile Francuska i Španija.

Šo: Spreman sam za 90 minuta

Engleska je došla do polufinala Eura iako je imala dosta problema. Jedan od najvećih bio je nedostatak klasičnog lijevog beka, ali i to se mijenja pošto se Luk Šo oporavio i zaigrao protiv Švajcarske. Igrač Mančester junajteda jedini je klasični lijevi bek u postavi Gareta Sautgejta. Ali nije bio spreman da zaigra sve do meča sa Švajcarskom u četvrtfinalu kada je ušao u drugom poluvremenu. Činjenica da može da se računa na njega od kapitalnog je značaja za Sautgejta pred meč sa Nizozemskom u polufinalu, a sam Šo ističe da je potpuno spreman.

"Naravno da mislim da sam spreman za 90 minuta. Osjećam se potpuno fit, a Garetova je odluka", rekao je Šo.

Šo se do sada oporavljao od povrede koju je zaradio u februaru.

"Posljednja četiri mjeseca bila su izuzetno teška. Očekivao sam da ću se mnogo brže vratiti, ali se sve suviše odužilo."

Meč sudi Feliks Zvajer

UEFA je kao glavnog sudiju za polufinalni okršaj Eura 2024. između Engleske i Nizozemske izabrala njemačkog arbitra Feliksa Zvajera. Zasigurno je da će obje strane biti zbunjene odlukom UEFA s obzirom na to da je njemački sudija proglašen krivim za namještanje utakmica. Zvajer je 2005. godine bio uključen u skandal s namještanjem utakmica, kada je otkriveno da je prihvatio mito od 300 evra od sudije Roberta Hojzera. Zbog tog incidenta njemački arbitar bio je suspendovan sa dužnosti na šest mjeseci. Nakon suspenzije vratio se suđenju te je danas regularna stavka u njemačkoj Bundesligi. Mogli smo ga vidjeti i na ovom Euru kada je bio sudija na dvije utakmice u grupnoj fazi te okršaju osmine finala između Nizozemske i Rumunije.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.