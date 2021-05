Dudić: Velež ide po podvig u Evropi

Uz malo sreće možemo još puno toga napraviti, idemo po podvig u Evropi, poručio je Feđa Dudić, šef stručnog štaba, dan nakon ostvarenog najvećeg uspjeha u novojoj istoriji Fudbalskog kluba Velež.

Mladi fudbalski stručnjak nakon 33 godine čekanja vratio je radost na lica navijača, učinio ponosnim armiju ljubitelja fudbala u Hercegovini, ali i šire, vrativši "rođene" pod svjetla međunarodne fudbalske pozornice. Prošla su 11.862 dana od kada su igrači jednog od simbola Mostara posljednji put istrčali na teren da odigraju evropsku utakmicu. U sezoni 1988/1989. tada ih je u osmini finala nekadašnjeg Kupa UEFA eliminisao škotski Harts.

Tri naredne decenije Velež je prolazio kroz razne izazove. Domaće utakmice više ne igra na stadionu "Pod Bijelim brijegom", ispadao je iz bh. elite, vraćao se, borio se za opstanak, borio se sa finasijama, a onda je prije tri godine došla nova uprava, koja je na kormilo ekipe dovela Feđu Dudića. U posljedenjem 33. kolu M:tel Premijer lige Bosne i Hercegovine njegovi puleni u Doboju kod Kaknja u odlučujućoj utakmici pobijedili su Mladost rezultatom 1:0 i tako zauzeli treće mjesto, koje ih vodio u kvalifikacije novoformirane Konferencijske lige.

"Vjerovali smo u sebe od prvog dana, govorili da ćemo se na kraju i mi puno toga pitati. Mnogima je to zvučalo smiješno, nerealno, čudno i nedostižno. Danas smo tu gdje nam je i mjesto. Velež je među vodećim klubovima u BiH, Velež će igrati Evropu", poručio je u razgovoru za "Nezavisne" Feđa Dudić.

Dudić se nada da će radost i uspjeh biti začinjeni i dobrim nastupom u Evropi.

"Nikada svojim izjavama nisam želio da stvorim pritisak igračima. Neću ni sada reći da se nešto mora. Puno je faktora koji utiču na neki uspjeh. Jedan od njih je svakako i sreća, a ja se nadam da ćemo je imati u žrijebu. Nije isto igrati s Mariborom, koji nam je jedan od mogućih rivala, ili Škipijem ili recimo ekipom iz Izraela. Uz malo sreće možemo puno toga napraviti i u Evropi, a najmanje što ciljamo je da prođemo jedno kolo kvalifikacija", istakao je Dudić.

Veliki broj Veležovih navijača došao je u Doboj kod Kaknja. Iako nisu mogli ući na stadion zbog korona virusa, utakmicu su pratili s okolnih brežuljaka i livada. Nakon meča navijači su pratili igrače sve do Mostara, a na putu do stadiona "Rođeni" u Vrapčićima ekipa je prošla i kroz Konjic, gdje su simpatizeri kluba izašli na ulice i palili baklje. Na stadionu "Rođeni" nekoliko hiljada navijača dočekalo je igrače, a slavlje se nastavilo i u gradu do ranih jutarnjih sati.

"Na proslavi su bili i neki mladići i djevojke koji se nisu ni rodili kada je Velež zadnji put igrao u Evropi. O tome su im pričali njihovi roditelji, a sada i oni imaju priliku da uživaju i osjete dio te atmosfere", rekao je Dudić, koji je nakon sastanka sa čelnicima kluba rekao da ostaje na klupi tima.

50.000 KM bila je vrijednost čeka koji je dočekao fudbalere Veleža u autobusu nakon utakmice u Doboju, a nagradu je osigurala kompanija "Bosnalijek".