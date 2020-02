Dudić najavio ofanzivni Velež

Na proljeće ćemo gledati ofanzivnu igru Veleža u svakoj utakmici, bez obzira na to ko nam je protivnik, najavio je Feđa Dudić, trener Mostaraca, koji drugi dio sezone BH Telecom Premijer lige BiH otvaraju sutrašnjom utakmicom u okviru 20. kola na domaćem terenu protiv "fenjeraša" Zvijezde 09.

Dudić je na klupi "rođenih" jesenas sakupio 25 bodova i spada u red najuspješnijih trenera u prvom dijelu sezone. Iza njegovih pulena su i dobro obavljene pripreme. Iako rezultat u test utakmicama nije u prvom planu, svakako nije zanemarivo da nisu upisali niti jedan poraz. Savladali su Željezničar (2:1), Torpedo BelAZ Zhodino (3:1) i Mladost Doboj Kakanj (4:1), te remizirali sa Metalegeom (0:0), Šakhtjor Soligorskom (1:1) i Ansan Grenersom (1:1).

"Jesen smo završili sa dvije pobjede, a u pripremama nastavili sa dobrim partijama i to je svakako jako bitno za samopouzdanje ekipe. Odradili smo pripreme na najbolji mogući način, nije bilo povreda i u nastavak sezone ulazimo maksimalno motivisani. Položaj na tebeli govori da bi nam utakmica sa Zvijezdom 09 trebalo da bude laka, ali to sigurno neće biti tako. Ako želimo pobjedu, moramo dati 100 odsto mogućnosti kao da nam dolazi lider na tabeli. Zvijezda 09 nema šta čekati i jedino im serija pobjeda može donijeti nadu u ostanak u BH Telecom Premijer ligi", rekao je Dudić.

Velež ove zime nije doživio veće promjene u odnosu na jesenji dio prvenstva. Iako je otišlo 11 igrača, među njima je malo onih koji su činili udarni tim. Na drugoj strani, jači su za Samira Radovca iz Pas Janine, Omara Pršeša iz Slobode, Berina Ćatića iz Travnika, te Faruka Bihorca iz Kabela iz Novog Sada.

"Od 11 igrača koji su otišli mali broj ih je učestvovao u rezultatima u prvom dijelu sezone. Možda je najveći gubitak izostanak Janija Urdinova, koji je odlučio završiti karijeru. Ostali igrači su manje igrali. Doveli smo dva iskusna i provjerena fudbalera u veznoj liniji Pršeša i Radovca, od kojih očekujemo puno. Bihorac i Ćatić, koji su projekt za budućnost, takođe mogu pomoći. Ćatić može uz Fajića puno uraditi, ima brzinu, napadanje prostora, što nismo imali do sada. Slobodno mogu reći da u proljeće ulazimo jači", tvrdi Dudić.

Uz to, u jesenjem dijelu nisu igrali Haris Ovčina i Obren Cvijanović i sada su spremni. Iako se sa trenutnim osmim mjestom na tabeli njegovi puleni objektivno teško mogu uključiti u borbu za sami vrh, Dudić ne skriva da su ambicije porasale.

"Imamo 20-30 posto jači tim nego jesenas. Imamo dobru atmosferu, motivaciju i spremni smo. Sve to daje nam za pravo da i ambicije porastu. Ne možemo pričati o vrhu tabele, ali možemo i moramo više od trenutnog osmog mjesta. Ono što je sigurno, u nastavku sezone mnogima ćemo pomrsiti račune. Igraćemo napadački i truditi se da u svakoj narednoj utakmici naš pritisak na protivnika, ma ko da je, traje što duže. Nema više pozicionog fudbala i čekanja da se nešto napravi iz kontranapada. To je izumrlo. Idemo igrati za gol više protiv svakog rivala, jer smo pokazali da to možemo", zaključio je Dudić.

Uskoro nova tribina

U FK Velež proteklih godina dosta truda uložili su i u izgradnju stadiona "rođenih" u Vrapčićima. Za danas je najavljen početak radova na izgradnji istočne tribine koja će nositi ime "Red Army". Rok za završetak radova je 90 radnih dana. Stadion Veleža trenutno ima izgrađene dvije tribine. Ove zime postavljeni su i reflektori.