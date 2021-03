Dudić za "Nezavisne": Kažu da igramo najljepši fudbal

Najveća je nagrada kada nam protivnički treneri i ljudi koji nisu simpatizeri Veleža kažu da igramo najljepši fudbal u M:tel Premijer ligi BiH, kaže Feđa Dudić, šef stručnog štaba "rođenih".

Da pohvale za njihove izvedbe na terenu nisu bez osnova, potvrđuje i stanje na tabeli. Nakon 22. kola Mostarci su na visokom trećem mjestu, sa samo bodom manje od Širokog Brijega i minus šest od Sarajeva. Vjerovao je Dudić od prvog dana u svoje momke, čak i nakon izuzetno lošeg starta na "Grabavici", kada su im mnogi prognozirali još jednu sezonu u kojoj će se grčevito boriti za opstanak.

"Vjerovao sam u dobre igre ove sezone, ali da ćemo biti treći nakon dva kruga, vjerovatno je i iznad naših očekivanja. Kada se vratimo na prvo kolo i poraz na od 'Želje' 0:3, niko nas nije tada vidio ni među šest ekipa. Ja sam i tada rekao da to nije realan rezultat i da vrijedimo više. U nastavku smo se pokazali u drugačijem svjetlu i sada smo po prikazanim igrama potpuno zasluženo tu gdje jesmo", rekao je Feđa Dudić za "Nezavisne".

NN: Šta Vam je najveća satisfakcija?

DUDIĆ: Rezultat je najvažniji u sportu. Međutim, meni je najveća nagrada kada ljudi kažu da Velež danas igra najljepši fudbal. To je za mene kao trenera, za klub i moje igrače najveća satisfakcija i nešto što nas nosi, daje nam snagu da nastavimo još jače. Posebno nas veseli što to čujemo od velikog broja stručnjaka, trenera protivničkih ekipa, dakle ne samo od simpatizera Veleža. To sigurno godi i nije mala stvar.

NN: Koji su loši momenti iz 22 kola?

DUDIĆ: Utakmica na "Otoci" sa Olimpikom koju smo izgubili 1:2 je naša najlošija partija. Nismo bili pravi. Ekipa je bila neprepoznatljiva. Tada sam i ja bio odsutan 15 dana zbog seminara za pro-licencu i sve se to odrazilo da smo odigrali lošu utakmicu. Isto tako u Krupi smo odigrali loš susret. Tada smo imali psihološki pritisak, jer smo ranije ispali od Širokog u Kupu. Stvorila se neka negativna atmosfera.

NN: Najbolji meč Veleža u ovoj sezoni?

DUDUĆ: Najbolje odigrana utakmica u polju, prema prikazanoj igri i po dominaciji je sigurno kući protiv Borca. Pokazali smo jednu evropsku trku u presingu i izlasku visoko i drago mi je da je utakmica bila u petak u 18 sati, pa je privukla, vjerujem, pažnju nešto većeg broja gledalaca koji su se mogli uvjeriti na koji način Velež zna i želi da igra.

NN: Koja je utakmica bila prekretnica?

DUDIĆ: Definitivno jedna od prekretnica za ovo stanje gdje jesmo sada bila je utakmica protiv Tuzla sitija u decembru. Bili smo tada sedmi na tabeli, a domaćini šesti sa tri boda ispred nas. U slučaju poraza nama bi tada realnost bila neka borba za opstanak. Međutim, iako smo gubili tu utakmicu već od pete minute, na kraju smo dobili 3:1. To je susret koji nam je otvorio put ka vrhu.

NN: Može li u preostalih 11 kola Velež doći do samog vrha?

DUDIĆ: Da kažem da nemamo ambicija, bila bi laž, ali ako kažem da idemo na titulu, to bi bilo megalomanski. Idemo utakmicu po utakmicu, jer ne želim da stavljam teret ni pred ekipu, ni pred sebe, ni pred klub, da nešto moramo. Zasad smo na trećem mjestu, po prikazanom sasvim zasluženo, a da li možemo više, to će pokazati naredni period. Gledajući raspored, naša neka prednost je što u seriji od šest utakmica nećemo ići iz Hercegovine. Igraćemo pet utakmica u Mostaru i jednu u Širokom Brijegu, što u nekom gustom rasporedu olakšava posao.