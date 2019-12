Duel Borca i Slobode: Tabela i istorija na strani Banjalučana

Sjajnu formu u posljednjih mjesec i po fudbaleri Borca imaju priliku da krunišu u nedjelju kada od 15 časova dočekuju Slobodu u meču 19. kola BHT Premijer lige BiH. Banjalučani žele pobjedom da završe polusezonu i ostanu u samom vrhu tabele, dok će gosti da traže bod(ove) prijeko potrebne u borbi za opstanak.

Tabela i istorija govore da je Borac apsolutni favorit u ovom duelu. Do sada su ova dva rivala odigrala 12 utakmica na Gradskom stadionu i "crveno-plavi" imaju deset pobjeda, a dva meča su završena neriješeno. Borac trenutno zauzima treće mjesto na tabeli sa 15 bodova više od tima iz Tuzle, koji se nalazi blizu zone ispadanja.

"Očekivanja su velika, kao i pred svaku utakmicu na Gradskom stadionu. Možemo da budemo zadovoljni odrađenim poslom u polusezoni i da nas je neko pitao prije početka sezone da li želimo ovakvo stanje na tabeli, objeručke bismo ga prihvatili. Odradili smo dosta dobar posao i mora se odati priznanje svima u klubu. Samo mi znamo kroz šta smo prošli. Želimo polusezonu da završimo pobjedom, ali neće biti lako. Sloboda nas je porazila u prvom dijelu sezone i želimo da im se revanširamo. Igraju čvrsto i agresivno, a mi smo spremni i motivisani da ostvarimo pobjedu", rekao je Saša Kajkut, napadač Borca.

Branislav Krunić, trener Banjalučana, u ovom meču neće moći da računa na Nemanju Janičića, koji susret preskače zbog žutih kartona, a upitan je nastup Nebojše Runića. Krunić je rekao da je ovaj meč sjajna prilika da se na najbolji mogući način završi polusezona te dodao da će tim učiniti sve da na vrijeme načne rivala jer će uslovi za igru biti sve teži kako meč bude odmicao.

Borac ima šest pobjeda i dva remija u posljednjih osam kola i u najboljoj je formi u BiH, dok Sloboda ne zna za trijumf, vjerovali ili ne, od 14. septembra, kada su bili bolji upravo od Banjalučana. Od tada imaju pet remija i četiri poraza. Zbog toga su u veoma teškoj situaciji i imaju samo tri boda više od Mladosti Doboj Kaknja, koja je u zoni ispadanja.

Lideri prvenstva Željezničar i Sarajevo će nove pobjede tražiti u duelima sa Veležom, odnosno Zvijezdom 09. "Plavi" nakon pobjede u vječitom derbiju dočekuje mostarski tim i sve osim pobjede domaćina bi bilo veliko iznenađenje. S druge strane, "bordo tim" sa novim trenernom, nakon otkaza Husrefu Musemiću, ide u goste fenjerašu koji ima samo jednu pobjedu u prethodnih 18 kola, i to protiv Zrinjskog.

Neće Vranješ nigdje

Fudbaler Stojan Vranješ je objavom na Instagramu napravio pometnju među navijačima Borca jer se stekao utisak da kapiten i najbolji strijelac napušta klub, ali je Vico Zeljković, predsjednik Borca, za "Nezavisne" to demantovao. On je u kratkoj izjavi kazao da Vranješ ne ide nigdje. Dodajmo da iskusni vezista ima ugovor do ljeta 2021.

BHT Premijer liga BiH

1. Željezničar 18 10 5 3 39:19 35

2. Sarajevo 18 10 5 3 27:15 35

3. Borac 18 9 5 4 24:16 32

4. Tuzla siti 18 9 4 5 24:22 31

5. Radnik 18 9 2 7 28:18 29

6. Zrinjski 18 8 4 6 24:11 28

7. Široki Brijeg 18 7 6 5 25:20 27

8. Velež 18 6 4 8 19:22 22

9. Sloboda 18 3 8 7 18:30 17

10. Čelik 18 5 4 9 13:24 16

11. Mladost DK 18 3 5 10 14:28 14

12. Zvijezda 09 18 1 4 13 10:40 7

Parovi 18. kola, subota od 13 časova: Mladost Doboj Kakanj - Čelik, Tuzla siti - Široki Brijeg, Zrinjski - Radnik, Zvijezda 09 - Sarajevo. Od 16: Željezničar - Velež. Nedjelja od 15: Borac - Sloboda.