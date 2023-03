Duljaj: Nadam se da će Rikardo sutra da bude mnogo 'gladan'

Fudbaleri Partizana u petak od 16 časova dočekaće ekipu Radnika iz Surdulice, posljednjeplasiranu na superligaškoj tabeli Srbije. Trener Partizana Igor Duljaj se nada da će njegova uzdanica biti "gladana" golova.

Tu utakmicu je danas na pres konferenciji najavio Duljaj. Raspoloženje sada u ekipi iz Humske je mnogo bolje poslije pobjede nad ekipom Mladosti u Lučanima od 3:0 u prošlom kolu.

''Uvijek je dobro kada se pobijedi, vrati se samopouzdanje i kada smo se vraćali u Beograd je bila drugačija atmosfera, baš kao i na treninzima. To je pozitivan znak, samo da nastavimo u tim ritmu.

Partizan uvijek traži da dobijaš utakmice, neki put je teško kontrolisati rezultat, ali treba da naporno radimo i kontrolišemo igru. Ako to uradimo, doći će i rezultat sam po sebi'', rekao je Duljaj.

Pohvalio je i narednog protivnika, kao i njegovog trenera Slavoljuba Đorđevića.

"Radnik ima perspektivnog trenera koji je dosta ozbiljan i znam kako on radi. Njegova ekipa igra čvrsto u odbrani i ne mora ništa da znači to što su oni u teškoj situaciji", kaže Duljaj.

Partizan je u posljednjih par mečeva na svom terenu imao minimalnu podršku sa tribina, tek od oko par stotina ljudi.

"Znam ko će doći na utakmicu, to su moji sinovi i njihovi drugari koji treniraju u Partizanu. Bilo bi izuzetno važno za moj tim da dođe što više navijača. Znam da satnica nije idealna, ali tako je kako je", kaže Duljaj.

U vezi sa terminom utakmice u razgovor se uključila i Partizanova portparolka Biljana Obradović koja je objasnila da određeni termin nema veza sa FK Partizan, već da o tome odlučuju nadležni organi u ligi, u saradnji sa "TV Arena" sport koja prenosi utakmice domaćeg šampionata.

Partizan će sutra biti jači za svog najboljeg strijelca Rikarda Gomeša.

"On je odradio kaznu, trenirao je vrijedno i mogu da računam na njega. On je uvijek gladan golova, nervozan je i kada ne postigne gol na treningu, nadam se da će i sutra da bude mnogo gladan golova", ističe Duljaj.

Prokomentarisao je i dobru formu Meniga, ali i kvalitete Dijabatea, kao i još par drugih igrača.

"Menig radi veliki posao kao i Dijabate. Odrađuju sve taktičke zadatke koji se traže od njih. Meni je svaki igrač potreban, i povrijeđeni i oni sa kartonima, svaki igrač je potreban ovom timu. I Pavlović je uradio veliki posao, trčao, više sam nego zadovoljan. Rad, prije ili kasnije, će se isplatiti."

Potom je dodao:

"Natho je veliki profesionalac. Pričali smo da će protiv Mladosti ući u drugom poluvremenu i odraditi ono što se očekuje od njega, tako je i bilo. Baš kao i Jović. Vrijeme će da pokaže, na njemu je da ćuti i radi. Na nama je da pokušamo da on bude još bolji. Imaće on svojih pet minuta, ali uvijek mora da bude spreman i da jednom kada dobije šansu, onda je to to. Partizan ima praksu da gura mlade igrače'', naglasio je Duljaj.