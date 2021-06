Duraković: Novi Veležov stadion biće funkcionalan i prepoznatljiv

Fudbalski klub Velež nastavlja s uređenjem stadiona Rođeni, a konačni cilj je pretvoriti to sportsko zdanje u stadion po Uefinim standardima na komu će moći igrati i reprezentacija Bosne i Hercegovine.

Inženjer arhitekture i direktor firme "AAA Group" Mostar, koja radi na ovom projektu, Edin Duraković u razgovoru za Fenu kazao je kako su stvoreni uslovi da se priča oko Veležovog stadiona završi.

"Uključili smo se kako bi ovu priču doveli do kraja, a kako su kompletan klub i cijeli sistem dovedeni u red, tako su i stvoreni uvjeti da to završimo. Već je urađeno 50 posto od našeg planiranog projekta, a s ostalih 50 posto idemo u standardizaciju stadiona, lijepi dizajn, arhitektonsku priču i savršenu funkciju. Stadion i sva mjesta bit će kompletno natkrivena i idemo prema tome da zadovoljimo 4. stupanj Uefine kategorizacije stadiona kako bi i naša reprezentacija tu mogla igrati", kazao je Duraković.

Stadion bi trebao imati kapacitet od oko 8.500 mjesta, a po Durakovićevim riječima, cilj je napraviti projekt koji će biti funkcionalan, ali i prepoznatljiv.

"U tom smislu, odlučili smo se uraditi lučne nosače koji će sajlama nositi polukružne rešetke koje će sam stadion učiniti lakšim, i time smo u prilici izbjeći neki red s dosta stupova koji su bili, da tako kažem, trn u oku najvjernijim navijačima. Mislim da će ovaj stadion biti prepoznatljiv, a kada se pokaže slika stadiona, meni kao projektantu želja je da se odmah zna da je to arena 'Rođeni'", istaknuo je Duraković.

Što se tiče sadržaja stadiona, Duraković ih je podijelio u dvije zone, odnosno funkcije.

"Stadion će imati apsolutno sve što propisuju UEFA-ini standardi, od VIP loža, VIP salona, zatvorenih komentatorskih kabina, posebnih pozicija za kamere, suce i tako dalje. Što se tiče druge infrastrukture, a to su treninzi, život kluba van sportskog događaja i utakmice, imat ćemo prostorije za smještaj igrača, za eventualnu karantenu, svlačionice koje će imati funkciju samotreninga, imat ćemo spa centar i centar za rehabilitaciju, suvremenu teretanu, a u drugom, javnom krilu pravimo pub, klupski prostor gdje će biti i mala trgovina suvenira i gdje će se navijači i drugi gosti prije i poslije utakmice moći okupiti. U tom dijelu imamo modernu salu gdje će trener imati svoje sjedište i gdje će se vršiti analize utakmica i sve ostalo", naglasio je Duraković.

Direktor Veleža Džemil Šoše kazao je kako se još prerano pričati o datumima i rokovima završetka radova.

"Mogu samo istaknuti zadovoljstvo da smo nakon jako dobre sezone u sportskom dijelu u prilici razgovarati o nastavku projekta izgradnje arene 'Rođeni', te da smo s Durakovićem u arhitektonskom uredu prezentirali modifikaciju tog projekta, koji se u mnogome razlikuje od projekata koje smo do sada imali. Nadamo se da ćemo ga izvući do kraja i da će to sve biti onako kako smo i vidjeli na skicama", kazao je Šoše.

Naglasio je kako su često na stadionu morale biti rađene prepravke kako bi se moglo graditi dalje, ali da je sada to gotovo.

"Uvijek je lakše graditi kuću iznova nego raditi mnoge prepravke. Mi smo nažalost imali takvu situaciju, ali danas smo u situaciji kada toga više nema i kada možemo nastaviti projekt do kraja, što može biti na zadovoljstvo svih nas kojima je Velež u srcu", naveo je Šoše.

Realizacija ovog projekta, po njegovim riječima, koštaće "par miliona maraka".

"Neke stvari još uvijek se projektiraju, ne možemo znati ni točan broj loža, novinarskih mjesta, sanitarnih područja i slično, pa tako još uvijek nemamo ni ukupnu cijenu projekta, ali sigurno će biti riječ o visokoj cifri. Klub u ovom trenutku nema dovoljno sredstava za to, ali opet ponavljam kako smo imali jako uspješnu sezonu, ostvarili smo ulazak u europska natjecanja, a to sigurno donosi dosta financijskih sredstava kojima ćemo moći krenuti u početak radova. Nadamo se da će i Grad Mostar i država sudjelovati u ovom projektu", kazao je direktor Veleža.

Duraković je istaknuo kako je riječ o vrlo kompleksnom projektu.

"Mi smo definirali sve sadržaje, konstrukciju, dizajn i tako dalje, a sada moramo raditi, uključujući drugu struku, kako bismo došli do stvarnih troškovnika i da bismo mogli prezentirati investiciju klubu. Projekt, forme i dizajn su usvojeni i kada dođemo do cijene vjerujem da će klub rado javnosti prezentirati precizne cijene i način financiranja", poručio je Duraković.