Dušan Tadić riješio dilemu u Amsterdamu

Kapiten Ajaksa pogotkom potvrdio pobjedu svog tima i plasman u Ligu šampiona.

U odličnoj formi nalazi se Dušan Tadić, što sigurno prija Ljubiši Tumbakoviću pred duele sa Portugalom i Luksemburgom u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo.

Reprezentativac Srbije postigao je sjajan pogodak u 80. minutu revanš utakmice posljednjeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona protiv APOEL-a i tako potvrdio plasman svog tima u elitno takmičenje, u kom su prošle sezone stigli do polufinala.

Tadićev gol bio je za konačnih 2:0 u Amsterdamu, poslije 0:0 na Kipru.

Prethodno je mrežu gostiju zatresao Edson Alvarez u 43. minutu.

Srpski fudbaler bio je strijelac poslije odlične akcije "kopljanika" po desnoj strani i duge lopte Huntelara. Lijep prijem, zatim dribling u lijevu stranu i onda precizan šut u dalji ugao. Nemoćni su bili defanzivac i golman gostiju. Tadiću je ovo već šesti gol ove sezone u sedam utakmica holandskog prvenstva i kvalifikacija za Ligu šampiona.

Dusan Tadic loves a goal. He already has 6 this season! #UCL pic.twitter.com/WHVR6c72ym