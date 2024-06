Dušan Vlahović uoči Engleza: Niko nije nepobediv

Reprezentacija Srbije danas iz Augsburga seli u Gelzenkirhen, gdje je u nedjelju očekuje premijerni duel na Prvenstvu Evrope, protiv Engleske (21 čas).

O utakmici sa Englezima juče je govorio Dušan Vlahović.

„Niko nije nepobediv, u fudbalu i životu sve je moguće. Mi verujemo u sebe, idemo korak po korak, gledaćemo da se predstavimo u najboljem svetlu. Ne znam da li ću igrati zajedno sa Mitrovićem, to je pitanje za Mistera, ali svako ko istrči na teren uveren sam da će dati svoj maksimum. Atmosfera je drugačija u odnosu na Katar, na SP smo otišli dominantno posle pobede u Lisabonu, sada u ovim kvalifikacijama nismo bili iskreno na našem nivou, ali plasirali smo se i to je bilo najvažnije“, kazao je Vlahović.

Ističe da euforije nema.

„Malo nam je lakše što nema velike euforije, kad je ima onda proizilazi i malo nerealnosti, sada je bolje, imamo mirniji ambijent, može da se na miru poripremimo i spremni uđemo u ono što nas očekuje. Radili smo na svemu prethodnih dana, pre svega na greške koje smo imali, to je naravno i normalno. Radili smo i na tome kako da izađemo na meč sa Englezima, mislim da će biti jako uzbudljivo, igramo protiv najjačeg protivnika“, kazao je Vlahović i dodao:

„Idemo, ponavljam, korak po korak. Ovde sam da radim u službi ekipe, sebe da dam za kolektiv, da dam svoj maksimum, jedan smo tim, nema sujete, ko će dati ili ne gol, sa te strane mi nije važno, tim je na prvom mestu. Atmosfera u timu je odlična, od prvog dana, može samo da bude bolje, jer smo svi srećni i zadovoljni što smo ovde. Jedva čekamo da počne utakmica. Ne osećam neki preterani pritisak, bez obzira što će da nas gleda ceo svet, ljudi u Srbiji, svi želimo isto i siguran sam da ćemo dati sve od sebe. Svi smo u službi tima“.

Srbija će imati veliku podršku u Njemačkoj.

„Emocija je jako velika kada nam prilaze navijači, ponosan sam na sve, do pre nekoliko godina i ja sam imao idole, znam kako sam se osećao. Zbog svega se trudim da svima izađem u susret, pogotovo najmlađima, znam koliko im sve to znači. A i meni sve to daje snagu da nastavim dalje, da se borim za sebe i sve one koji navijaju za Srbiju. Ovde imamo fantastične uslove od terena, lopti, smeštaja, a sad koliko ću golova postići, trudiću se što više, ali fudbal je nepredvidiva igra. Da li ću postići više golova od Miloševića 2000. godine? Ne mogu da obećam ništa, obećanja mogu biti jako teška, samo mogu da obećam da ću uvek ići na 200 posto, da ću dati svoj makismum, ali najviše bih voleo da mi kao reprezentacija doguramo što dalje, pa ako treba da ja i ne postignem gol. Menjao bih 6-7 golova za uspeh reprezentacije“, kazao je Vlahović i zaključio:

„Moj odnos sa selektorom je fantastičan, privilegija je igrati za njega i tim, Srbiju“.

