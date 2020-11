Duško Vranešević, trener Slobode: Svi smo jedna velika porodica

FK Sloboda iz Novog Grada apsolutni je hit dosadašnjeg toka M:tel Prve lige Republike Srpske. Tim koji je pred ovu sezonu dobio pozivnicu FS RS za takmičenje u potpunosti je opravdao povjerenje i nakon 14 kola se nalazi na odličnom drugom mjestu sa tri boda manje od lidera Rudar Prijedora.

Jedan od najstarijih klubova u BiH nakon 14 kola ima samo dva poraza, a treba istaći da su uz Rudar Prijedor tim koji je primio najmanje golova. Duško Vranešević, trener Slobode, istakao je da je atmosfera u ekipi sjajna te da je to jedan od ključnih faktora za dobre rezultate tima.

"U prvenstvo smo ušli spremni. Čim smo dobili pozivnicu za takmičenje, odmah smo počeli da vršimo selekciju ekipe i moram da pohvalim čelnike kluba koji su obezbijedili odlične uslove za rad. Atmosfera u ekipi je sjajna i to nas nosi. Svi smo kao jedna velika porodica", rekao nam je Vranešević.

I pored toga što su u vrhu tabele u Slobodi ne razmišljaju mnogo o osvajanju šampionske krune i plasmanu u M:tel Premijer lige BiH.

"U prvenstvo smo ušli sa ciljem da obezbijedimo opstanak i napravimo što bolji plasman na tabeli. Zasad smo sa ovih 26 bodova premašili očekivanja javnosti i moram istaći da ne razmišljamo o plasmanu u Premijer ligu. Prvenstvo je dugo i idemo korak po korak kao što smo to do sada i činili", spušta loptu na zemlju trener Slobode.

U subotu od 13 časova ih očekuje i najteži ispit ove sezone i to gostovanje lideru prvenstva. Ovo će biti sudar dvije ekipe koje su do sada pokazale najviše u M:tel Prvoj ligi RS i duel dvije ekipe s najboljim odbranama (Rudar priomio šest, a Sloboda osam golova).

"Očekuje nas krajiški derbi, istinska poslastica prvog dijela sezone bez dileme. Oba tima su do sada pokazala najkonstantniju igru bez mnogo oscilacija. Oba tima imaju nekih određenih kadrovskih problema i vidjećemo u kojim sastavima ćemo izaći na teren, ali je sigurno da ćemo igrati napadački fudbal kao što smo to činili do sada", jasan je Vranešević.

On je istakao da je velika šteta što na tribinama neće biti gledalaca zbog pandemije virusa korona, ali će ovaj meč biti u direktnom prenosu na RTRS plusu (subota 13 časova).

Između ova dva tima neće biti mnogo nepoznanica jer se Vranešević i tener "rudara" Boris Savić odlično poznaju. Savić je u toku 2019. godine bio trener Zvijezde 09, a Vranešević mu je u tom periodu bio pomoćni trener.

"Savić je moj veliki prijatelj i odlično se poznajemo. Imamo slične filozofije fudbala i u našem duelu neće biti velikih nepoznanica. Rudar je bez dileme favorit u ovom duelu jer se radi o ekipi koja je najkvaliktetnija u prvenstvu", zaključio je Vranešević.