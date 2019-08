Dva gola u Beogradu na kraju prvog poluvremena

Fudbaleri Partizana igraju protiv ekipe Moldea na svom stadionu u prvom meču četvrtog kola kvalifikacija za Ligu Evrope.

U samom finišu prvog poluvremena, Molde dolazi do vođstva. Boli je u 43. minuti prevario trojicu odbrambenih igrača Partizana, šutirao sa desetak metara od gola i poslao loptu iza leđa Stojkovića, nakon što je udarila u obje stative.

Samo dvije minute kasnije Partizan izjednačuje golom Sume. Zoran Tošić mu šalje loptu u kaznenom prostoru, Suma lijevom matira Kraniksa za 1:1.

Tošić asistira za Sumu koji pogadja za 1:1!! pic.twitter.com/dPHpmW74ej — FK Partizan (@FKPartizanBG) August 22, 2019

U prvom poluvremenu gledali smo fer igru, tako da nije dosuđen nijedan karton.

Partizan je ofanzivno počeo meč, pa je tako već u sedmoj minuti mladi Filip Stevanović šutirao prema golu, ali Kraniks uspješno brani.

Crno-beli imaju još jednu prepreku do grupne faze Lige Evrope i u pitanju je norveški Molde.

Tako se bodre idoli pic.twitter.com/9jVmJfRp1v — FK Partizan (@FKPartizanBG) August 22, 2019

Prošle sezone su ostali bez grupne faze drugog po rangu UEFA takmičenja nakon dvomeča sa Bešiktašem i to je klubu zadalo veliki finansijski udarac. Ukoliko im se to desi i ove godine, to će biti dodatni udarac, jer Partizan od sezona 2003/04, kada je igrao Ligu šampiona, nije vezao dvije godine bez grupne faze nekog UEFA takmičenja. Od te godine su dva puta igrali Ligu šampiona i osam puta Kup UEFA/Ligu Evrope i šest puta nije uspio da se izbori za jesen na međunarodnoj sceni, ali to se nije dešavalo u dvije vezane godine.

Moldeu je ovo drugi dolazak u Beograd u ovim kvalifikacijama, pošto su u drugom kolu bili bolji od Čukaričkog, a u trećem kolu su poslije velike drame eliminisali Aris iz Soluna.

Utakmica se igra pred praznim tribinama, pošto je UEFA kaznila crno-bele zbog rasizma.

Meč sudi mađarski arbitar Viktor Kašai.

Partizan i Molde nikada do sada nisu igrali.