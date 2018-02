Dva velika transfera ove zime: Milion u kasi Krupe

Kasa FK Krupa dobro se napunila ove zime i dva transfera Banjalučanima su donijela skoro milion KM. Elvir Koljić je od ponedjeljka član Leha i taj transfer je timu iz Krupe na Vrbasu donio 350.000 evra i taj iznos u budućnosti može da bude mnogo veći.

Uz Zrinjski i Sarajevo, tim iz Banjaluke je napravio odličan posao ove zime kada je prodaja igrača u pitanju, cifra do milion KM možda neće biti konačna jer bi tim mogao da napusti i Aleksandar Vukotić, jedan od najboljih defanzivaca u BHT Premijer ligi BiH.

Koljić se dugo spominjao u kontekstu odlaska iz Krupe, a sada je ta priča dobila epilog i mladi napadač je završio u Poljskoj. Iz bh. premijerligaša su kazali da je potpisao ugovor na tri i po godine, a Krupa će odmah dobiti 100.000 evra, dok će prostalih 250.000 dobiti 1. juna. Osim toga predviđeni su i bonusi u zavisnosti od igara napadača, ali i ekipe. Kako su nam kazali iz bh. premijerligaša, dodatih 50.000 evra Banjalučani će dobiti onog trenutka kada Koljić odigra 35 utakmica u dresu Leha. Tim iz Poznanja se bori za titulu prvaka Poljske i ukoliko osvoji titulu, Krupi će da pripadne još 25.000 evra. U ugovoru su i bonusi vezani za igre na međunarodnoj sceni pa bi eventualni plasman Leha u grupnu fazu Lige šampiona Krupi donio još 100.000 evra, dok bi plasman u grupnu fazu Lige Evrope značio da vrijednost transfera raste za još 50.000 evropskih novčanica. Ukoliko se rezultati poklope i Koljić bude standardan u timu, Krupa može da očekuje još najviše 175.000 evra, što bi značilo da bi samo ovaj fudbaler klubu donio preko milion KM. Tu nije kraj priče. Leh mnogo očekuje od mladog napadača i u Poljskoj se nadaju da će imati razvojni put sličan bh. reprezentativcu Edinu Džeki. To bi značilo da će Leh da ga proda u jaču ligu za nekoliko miliona evra, a 15 odsto od te cifre išlo bi na račun kluba iz kanjona Tijesno.

Podsjetimo, prije Koljića Krupa je ove zime prodala Irfana Jašarevića, koji je za 300.000 KM pojačao švedski Dalkurd.

Draško Ilić, predsjednik Krupe, istakao je da je ovo put kojim svi u klubu žele da idu, a najavio je da će dio novca od obeštećenja biti uložen u omladinski pogon, što bi značilo stvaranje novih Koljića, Vukotića, Jašarevića, koji će Banjalučanima i samim igračima donijeti zaradu.

"Želimo da i dalje dovodimo mlade igrače u koje ćemo da ulažemo i kojima ćemo da pružamo šansu u Premijer ligi BiH. Dio ovog novca ćemo uložiti u omladinski pogon, želimo da napravimo još jedan teren, a već smo počeli priču o izgradnji reflektora", rekao je Ilić.

On je najavio da Vukotić možda ove zime napusti klub, a za njega je najviše zainteresovana Lokomotiva iz Zagreba, koja bi uskoro trebalo da proda Denisa Kolingera.

"Za Vukotić je po mnogo čemu pravi trenutak da ode u jaču ligu i on to zaslužuje, ali ništa nećemo raditi po svaku cijenu. Ukoliko napravimo još jedan transfer, to će svakako da poveća ovaj istorijski uspjeh kluba", zaključio je Ilić.

700.000 KM trebalo bi da košta Krupu izgradnja reflektora.

220.000 KM kao pomoć za reflektore Krupa bi trebalo da dobije od UEFA.

Bonusi

50.000 evra ukoliko Koljić odigra 35 utakmica u dresu Leha.

25.000 evra će dobiti Krupa ukoliko Leh bude prvak Poljske.

100.000 evra ide Krupi ako Leh bude igrao grupu Lige šampiona.

50.000 evra ide Krupi ako Leh bude igrao grupu Lige Evrope.

15 odsto od narednog transfera Koljića ide Banjalučanima.

Koljić u karijeri (Transfermarkt.de)

Klub utakmica golova asistencija minuta u igri

Krupa 46 24 2 3.111

Borac 35 2 2 1.937

Triglav 1 - - 28