Dvajt Jork: Haland ne bi mogao da bude u startnih 11 našeg tima

Godine 1999. ekipa Mančester Junajteda je osvojila Premijer ligu, FA kup i Ligu šampiona, a jedan od ključnih igrača u toj ekipi bio je Dvajt Jork. Ovaj legendarni napadač je uzburkao javnost izjavom da u tad početnih 11 ne bi bilo mjesta za Erlinga Halanda.

Jork je stigao iz Aston Vile kod Aleksa Fergusona i bio pravo prijatno iznenađenje, postigao je čak 29 golova u svim takmičenjima u toj sezoni.

Ipak, smatra da Erling Haland, zvezda Mančester Sitija, ne bi mogao da bude u startnih XI tog Mančester Junajteda iz 1999. godine.

Dwight Yorke insists Erling Haaland would NOT get in Man United's treble winning side https://t.co/hqn0EkKgkR