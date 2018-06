Dvostruki prvak Evrope Miodrag Belodedić za "Nezavisne": "Vatreni" su favoriti za trofej

Fudbalska reprezentacija Hrvatske je jedan od favorita za trofej na Mundijalu u Rusiji, rekao je iz Bukurešta za "Nezavisne" Miodrag Belodedić, proslavljeni fudbalski as.

Bivši rumunski fudbaler srpskog porijekla i prvi igrač u istoriji koji je dva puta uspio osvojiti Kup šampiona, današnju UEFA Ligu šampiona, prvo 1986. sa Steauom i zatim 1991. sa Crvenom zvezdom, očekuje zanimljivo predstojeće Svjetsko prvenstvo u kojem će, kaže, izdominirati Evropljani.

Sretan je što se nakon osam godina posta na međunarodnu fudbalsku pozornicu vratila i Srbija, čijim reprezentativcima savjetuje da ponove igru iz kvalifikacija i to će im, smatra, donijeti najmanje plasman u osminu finala. Govoreći o reprezentacijama sa područja nekadašnje SFR Jugoslavije, iako nije među učesnicima Mundijala, posebno se osvrnuo na Bosnu i Hercegovinu, zbog, kako kaže, svog nekadašnjeg uzora i idola, koji danas, nažalost, nije više sa nama.

"Josip - Škija Katalinski je čovek kojeg sam izuzetno poštovao. Bio mi je uzor, sećam se i danas kada sam mu tražio autogram nekon jedne utakmice. Eto, on je neka moja posebna poveznica sa BiH, za koju mi je žao što neće biti dio ovog Mundijala s obzirom na to da ima odlične igrače. Šteta je što imena poput Edina Džeke ili Miralema Pjanića nećemo gledeti na tako jednom velikom takmičenju, ali sam uveren da će taj region i tu neku ex jugoslovensku školu fudbala uspešno prezentovati Hrvatska i Srbija", rekao je Belodedić.

NN: Kolike su mogućnosti Srbije?

BELODEDIĆ: Teško je prognozirati. Nesumnjivo je da Srbija ima tešku grupu. Možda je neka sreća što počinju sa uslovno nešto lakšim rivalom Kostarikom, pa bi to mogli iskoristiti za neki prelomni trenutak u pozitivnom smislu za njih. Naravno, pobeda protiv Kostarike uz kasnije poraz od Švajcarske i Brazila ne znači ništa. Ali ja verujem da ako dobro startuje, Srbija može i nastaviti još bolje. Sudeći po prikazanom u kvalifikacijama, njihov plasman u osminu finala je objektivno moguć, a onda znate kako, sve je moguće.

NN: Šta je najveći adut "orlova"?

BELODEDIĆ: Oni su u kvalifikacijama pokazali da imaju čvrst tim i upravo su zajedništvom neutralisali i neke probleme koje su imali u svojoj igri, a koji su se primetili u nekim utakmicama. Dakle, ta snaga kolektiva mora biti najveći adut Srbije. Sve turbulencije ako ih je i bilo moraju ostaviti po strani, iza sebe i složno sa ciljem zajedničkog podviga krenuti u Rusiju. Ja im želim svu sreću. Imaju dobre pojedince, koji kao kolektiv mogu napraviti mnogo.

NN: Šta očekujete od Hrvatske na SP?

BELODEDIĆ: Šta reći o reprezentaciji koja je od zadnjih 12 velikih turnira, mislim na evropska i svetska prvenstva, nastupila na, čini mi se, deset. Šta reći za reprezentaciju koja ima Luku Modrića, Marija Mandžukića, Ivana Rakitića, Matea Kovačića... Oni su toliko moćni i jaki kao malo koja reprezentacija sveta. Hrvatska je za mene jedan od favorita i vrlo lako će proći grupu sa Argentinom, Islandom i Nigerijom, pa i nastaviti.

NN: Mislite da su favoriti Mundijala?

BELODEDIĆ: Da, favoriti čak i za trofej. Imaju renome, pobednički duh, izvrsnu ekipu i plaše ih se mnogi. Imaju glavu i rep, sve što je potrebno jednoj dobroj ekipi da se može nadati dobrom rezultatu. Nikome, pa ni najboljim selekcijama sveta danas sigurno nije svejedno kada igraju sa Hrvatskom.

NN: Kome još dajete šanse za trofej?

BELODEDIĆ: Mislim da će evropske reprezentacije ovoga puta voditi glavnu reč. Nemačka uobičajno, zatim Francuska, Belgija... Nema Italijana, ali biće zanimljivo videti šta će uraditi Portugal i svakako domaćin Rusija. Argentina sa Mesijem i Brazil su naravno opasni, ali ja verujem da pehar ostaje u Evropi. Svetsko prvenstvo je nepredvidivo, generalno taj turnirski sistem. Nikada se ne zna ko koga može da iznenadi.