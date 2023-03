Džajić: Svi moraju da znaju da ja nisam od juče u fudbalu

Kandidat za predshednika Fudbalskog saveza Srbije (FSS) Dragan Džajić izjavio je danas da ne postoji niko ko na njega može da vrši pritisak ako bude izabran za predsjednika FSS.

Izbori za predsjednika srpske kuće fudbala biće održani 14. marta, na kojima će delegati moći da biraju između Nemanje Vidića i Dragana Džajića.

"Da li će izvršna vlast biti u mojim rukama ako postanem predsednik? To su političke teme i ono što je neminovno. Svi ti koji tako razmišljaju, moraju da znaju da ja nisam od juče u fudbalu, znam na šta se misli, ali ko će na mene da vrši pritisak? Imam prava da nekog volim ili ne volim, ali ćemo raditi onako kako ja smatram da treba. Neću biti 100 godina predsednik saveza, nastaviće neko, ali ću se truditi da to bude korektno, ništa više od toga ne obećavam. Nisam čovek koji će da dođe na funkciju i da kaže sve ću vam ja rešiti, to mi ne pada na pamet, niti bilo kome obećavam, niti sam obećao. Mogu da radim onako kako radim, a videćemo kako će to biti i izgledati", izjavio je Džajić.

Osvrnuo se bivši fudbaler Crvene zvezde na ulogu političara u klubovima u Srbiji.

"Mislim da je u vreme moje igračke karijere bilo mnogo više politike nego što je to danas slučaj i bilo je više političara u klubovima. Dobro je za fudbal da ljudi iz politike sa najviših nivoa vode računa o tome, ne samo kada je fudbal u pitanju, nego i drugi sportovi. Nagrađuju se dobri rezultati, vodi se računa, prave se stadioni, planira se izgradnja nacionalnog stadiona i treba širiti dalji razvoj na druge sredine, onoliko koliko država može. Mislim da država hoće i da joj je veoma stalo do uspeha i rezultata, kada je sport u pitanju, da napomenemo da se ne radi samo o fudbalu, nego rezultatima svih sportova i državi ne možemo da zamerimo ništa", istakao je Džajić i dodao da će njemu ako bude predsjednik prioritet biti rad na infrastrukturi.

"Već sam rekao da su moji proriteti, bolji fudbalski tereni. Srpski fudbal ne potcenjujem, mislim da vredi i to mnogo više nego što je predstavljeno u javnosti. Svestan sam da sa ulaganjima može da se igra na pravim terenima, a da se ne dešava da odemo u decembru i januaru na pripreme. Ako odem u FSS tražiću način kako i na koji način može da se pomogne nekim klubovima, da naprave dobre terene, gde je igrač radostan kada nastupa, a ne da se vode idejom ako nam bude loš teren igraćemo bolje protiv nekog. Znamo da imamo problem sa brojem gledalaca na našim stadionima, ali ako u tom pravcu razmišljamo i sagledavamo situaciju, onda je teško očekivati da bilo koji predsednik dođe na funkciju i kaže - Sad ćemo imati 15 hiljada ljudi u Kruševcu. To je nemoguće i zavisi od klubova i ljudi koji ih vode. Svi regioni i liz tih klubova vode računa i razmišljaju na koji način to mogu da poboljšaju, da ne bude samo do FSS ili predsednika FSS. Nemoguće je svim tim zahtevima odgovoriti", istakao je Džajić.

Pitanje reprezentacije tvrdi Džajić jeste pokazatelj odnosa društva prema fudbalu.

"U poslednje vreme je bilo malo ignorisanja reprezentacije, nije se dolazilo na stadione. Ne obećavam da ću kao predsednik dovoditi publiku na stadione, navijače može da dovede samo rezultat kao kada smo otišli na Mundijal. Čak su ljudi u Srbiji hitali ka avionima samo da bi otišli u Katar. Taj uspeh je vratio veru u reprezentaciju, s tim što smo na Mundijalu razočarali. Ne završava se sve na tome ko će da pobedi u trci za predsednika, da li Dragan Džajić ili Nemanja Vidić. Već se radi i o nekoj perspektivi za budućnost, iskreno to mislim. Nemam razloga da drugačije razmišljam. Morate sagledati celu situaciju, kada uđete u FSS sa mnogim stvarima se susrećete, ne samo da li ćemo pobediti Litvaniju. Za to će najveću odgovornost imati selektor i igrači, a postoji još mnoštvo pitanja na koje treba dati odgovore, da bi ti rezultati bili bolji. Naravno treba očekivati odgovornost od svih i kada je fudbal u pitanju", rekao je između ostalog Džajić u opširnom intervjuu za Mocartsport.