Džajić: Zvezda bi pobedila Dinamo, u Zagrebu sam bio Nejmar

Šta bi bilo kada bi se sada sreli Crvena zvezda i Dinamo, u čemu je razlika između reprezentacija Hrvatske i Srbije?

To su samo neke od tema o kojima je legenda crveno-belih Dragan Džajić pričao za zagrebački "Večernji list".

"Duel Zvezde i Dinama može da se dogodi jedino ako nas žreb spoji u Evropi, a sve drugo je nerealno", počeo je priču Džajić.

"Voleo bih da vidim tu utakmicu, što da ne? Igrale su već Srbija i Hrvatska, i šta je bilo? Ništa. Teško mi je da prognoziram, ali, ipak, mislim da bi Zvezda pobedila Dinamo.

Džajića su pitali i da li srebro Hrvatske sa SP može da motiviše Srbiju da to ponovi.

"Da je ostalo sve kako je bilo, i Dinamo, Hajduk i Partizan bi posle 1991. pokušali da ponove Zvezdino osvajanje evropske titule. Tako je nama motivacija da nadmašimo Hrvatsku. Pa čemu sport i služi nego da budete bolji od protivnika. Što se tiče reprezentacija, Hrvatska ima kult, ali ne samo kult. Nije to samo 'ja volim Hrvatsku pa ću zbog nje da poginem'. I ovde vole Srbiju. Negde ste našli pravu žicu, a koja je to... Ne zna niko", kaže Džajić

Počasni predsjednik Zvezde je govorio i o njegovom odnosu sa Zagrebom.

"Do utakmice Jugoslavija - Švedska bio je rivalski. Neko aplaudira, neko zviždi, ništa neugodno. Ali, bilo je vrlo prijatno nakon te utakmice. Posle, kad bih dolazio, to bi bilo kao kad bi sada došao Nejmar. I sada dolazim u Zagreb, bio sam više puta, u Split ne, iako su me zvali veterani", rekao je legendarni bivši fudbaler.

Dotaknuta je bila i priča o sumnji da je namješten meč PSŽ - Zvezda (6:1).

"To je glupost, nemam reči, a dobilo je takve razmere. Zvezda mora da istraje do kraja. Mora. I tu neki kažu 'pusti ti, ko zna...'.

Počasnog predsjednika Zvezde su pitali i zašto postoji izreka "ima para kao Džajić".

"Neverovatno je, ne znam ko je to proturio, ali i danas me prati. Istina je, doduše, da sam kao sportista voleo da se lepo obučem, vozim dobre automobile, od BMV, Mercedesa, Pežoa... Možda zbog toga", kaže Džajić.

(novosti.rs)