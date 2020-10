Džajić o svom hapšenju: Bruka za one koji su to uradili

Legendarni fudbaler i funkcioner Crvene zvezde osvrnuo se na svoje hapšenje koje se odigralo 2008. godine.

Dragan Džajić je kao igrač postao treća Zvezdina zvezda, a kasnije je kao funkcioner nuspeo da klub dovede do titule prvaka Evrope i sveta 1991. godine.

On je zajedno sa Vladimirom Cvetkovićem i Milošem Marinkovićem 2008. godine priveden, a na teret mu se stavilo da je pronevjerio pet miliona evra.

On je za Sportklub rekao da ga je taj momenat izuzetno poremetio, ali je istakao da je taj događaj sramota za one koji su ga sproveli u delo.

"Ukoliko mogu izbegao bih tu priču. Ne bih se prisećao toga. Zaista mi je bilo teško. Mnogo su mi poremetili karijeru, veoma su me uvredili kao čoveka i sportistu. Nisam to zaslužio, ali da se ne pravdam jer emocije bi preovladale i ne bih rekao sve što imam. To je bruka za neke ljude koji su to svesno uradili, a znam ko su", rekao je Džajić.

On je 2012. godine aboliran.