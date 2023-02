Džajić otkrio zašto Ćiro nije preuzeo Crvenu zvezdu

Fudbalski svijet oprašta se od legendarnog hrvatskog trenera, Miroslava Ćire Blaževića, a među njima je i proslavljeni srpski fudbaler Dragan Džajić.

"Ćiro i ja smo se poznavali dugi niz godina. Bio je odličan trener, neuobičajen za prostore bivše Jugoslavije. Jednostavno, bio je specifičan. Na njega gledam kao na uspešnog trenera. Uvek smo imali korektnu saradnju, i kad je Zvezda bila u pitanju, a i što se tiče igrača koji su dolazili ovde. Bio je korektan, i tako ga i pamtim", rekao je Džajić.

Otkrio je Džajić da je i prije svega nekoliko dana imao priliku da porazgovara sa Blaževićem.

"Čuli smo se pre sedam, osam dana. Bio je jedan njegov prijatelj u Beogradu, pa ga je pozvao i malo smo porazgovarali", rekao je Džajić za Telegraf.rs.

I sam Ćiro isticao je da je sa Džajom imao bratski odnos.

"Posle toliko godina poznavanja, to je i normalno. Nisam imao ni jedan jedini razlog da se ljutim na njega, niti da imam nekakav drugačiji stav. Ničim to nije zaslužio. Naprotiv, iako smo bili rivali, uvek je znao da čestita, kao i mi iz Zvezde njemu. Veoma mi je žao što nas je napustio", rekao je Džajić.

Prokomentarisao je i zašto Blažević nikada nije došao u Crvenu zvezdu.

"To je priča koja kruži godinama. Jedan tadašnji član uprave i njegov prijatelj i poznanik je razgovarao sa njim, ali mi drugi iz Zvezde nismo, ali znali smo tu vest iz novina i često smo je komentarisali. Po tome kakav je on trener bio i po njegovim kvalitetima, on je mogao da bude trener Zvezde, ali o njegovom ozbiljnijem dovođenju, bar koliko ja znam, nije bilo reči", zaključio je Džajić.