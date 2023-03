Džajić u prvom obraćanju: Nemam čarobni štapić i nisam obećavao kule i gradove

Dragan Džajić održao je govor nakon što je jednoglasno izabran za novog predsjednika Fudbalskog saveza Srbije.

Fudbalski savez Srbije dobio je novog predsjednika.

Dragan Džajić jednoglasno je izabran da predvodi srpski fudbal u naredne četiri godine, a legandarni as Crvene zvezde potom se obratio svim prisutnima, u kratkim crtama predstavio svoj plan, ukazao na dobre i loše strane, te iskoristio priliku da se zahvali na ukazanom povjerenju.

"Poštovani članovi Skupštine, dragi prijatelji, hvala vam na povjerenju koje ste mi ukazali izborom za predsjednika Fudbalskog saveza Srbije. Ponosan sam i počastvovan činjenicom da sam dobio priliku da vodim srpski fudbal, prihvatio sam izazov jer osjećam da znanjem i iskustvom u osvajanju 36 klupskih trofeja, svjetske i evropske titule mogu da pomognem. Mislim da zajedno možemo uspješno da rukovodimo srpskim fudbalom i podignemo ga na još viši nivo. Kada sam bio kandidat rekao sam da se smatram odgovornim čovjekom, da će to biti odlika mog rada, ali i čitavog Fudbalskog saveza Srbije. To namjeravam da ispunim. Ima mnogo stvari koje dobro funkcionišu, ali vjerujem da ima i onih koje možemo da unaprijedimo. Mjerilo rada u javnosti je fudbalska reprezentacija, daćemo sve od sebe da postane redovan učesnik najvećih takmičenja, a potom i da na tim takmičenjima napravi zapažen rezultat i napokon zablista. U ovom momentu prioritet je kvalifikacija na Evropsko prvenstvo i tamo ostvarimo rezultat. Međutim, reprezentacija nije jedina obaveza, zato želim da i u drugim segmentima budemo uspješni. Permanenta borba za regularnost takmičenja je osnova za napredak. Zbog toga sam formirao tim koji vam je poznat, a pred kojim je cilj da srpski fudbal napravi iskorak. Razvoj treba širiti na druge sredine i van Beograda, grade se novi stadioni u Loznici, Leskovcu, Zaječaru... Svi sa nestrpljenjem očekujemo i izgradnju nacionalnog stadiona. Želimo kvalitetnije stadione i terene koji bi omogućili bolji i moderniji fudbal" rekao je Dragan Džajić u prvoj izjavi kao novi predsjednik Fudbalskog saveza Srbije.

Istakao je Džajić da je glavni interes svih da se navijači vrate na stadion, a da će do toga dovesti dobri rezultati, posebno A reprezentacije.

"Kada sam bio igrač, a i danas kao navijač, uvijek sam želio pune tribine. Navijače će na stadion dovesti samo rezultat, ja to najbolje znam. Jedan od najboljih primjera je prethodni Mundijal. Uspjeh na terenu podiže interesovanje i vraća ugled reprezentaciji u društvu. Najodgovorniji za to su stručni štab i igrači, a mi smo tu da im obezbijedimo najbolje uslove. Želim da radimo na razvoju svih regiona, znamo koliko talenta imamo i ne smijemo dozvoliti da to propadne. Poznati smo po talentovanim fudbalerima, a mislim da on nije iskorišćen u pravoj mjeri. Time će i mlađe selekcije, koje su filter za A tim dobiti pravi vjetar u leđa. Trudićemo se da ojačamo sve strukture Saveza, da takmičenja u Superligi učinimo atraktivnijim i profitabilnijim za sve klubove. Želim da svakoj organizaciji unutar Saveza dam punu autonomiju, ali će to značiti i punu odgovornost" jasan je bio predsednik Fudbalskog saveza Srbije.

Potom je nastavio:

"Nemam čarobni štapić i nikada nisam obećavao kule i gradove. Nisam neko ko će doći na funkciju i reći 'sve ću riješiti'. Ne obećavam ništa, mogu da radim onako kako to najbolje znam. Želim da dam svoje znanje i umijeće, a vrijeme će pokazati kako će to izgledati. Molim vas da imamo strpljenja za svaki pojedinačni problem, sagledamo širu sliku i onda tražimo rješenja. Ne planiram da pravim radikalne zaokrete, oni će dolaziti vremenom, a u saradnji svih nas u zajedničkom dogovoru sa jasno postavljenim ciljevima" podvukao je Džajić.