Džaka: Nije me briga za reakcije na moje slavlje

Fudbalska reprezentacija Švajcarske pobijedila je Srbiju sa 2:1 preokretom, a posebno se tome radovao strijelac Granit Džaka.

Albanac porijeklom sa Kosova, posebno je doživio ovaj meč i uspio je da utiče na ishod.

"Čista emocija! Šta da kažem, prvih 15 minuta nismo bili u igri, Srbija je napravila dobar posao i imala je šanse. Bili smo u svlačionici na poluvremenu i vikali, nezadovoljni, a onda reakcija. Ovaj tim je napravio džinovski skok mentalno", rekao je švajcarskim medijima Džaka.

"Za mene je ovo posebno, hiljade ljudi, porodica iz Švajcarske, Albanije, sa Kosova mi je pisala. Ova pobjeda je za porodicu koja me uvijek podržava. Slavlje nije bilo poruka protivniku, iskreno, nije me briga. To je bilo za ljude koji su me uvijek podržavali, nikad me nisu iznevjerili", zaključio je on, prenosi "Telegraf.rs".