Džeko: Čast je igrati protiv Italije

Čast u igrati protiv reprezentacije Italije, poručio je večeras Edin Džeko, kapiten fudbalske reprezentacije Bosne i Herecgovine uoči sutrašnje prve utakmice nove sezone UEFA Lige nacija u Firenci na stadionu "Artemio Franki".

Dušan Bajević selektor "zmajeva" poručio je prije svega da želim da svi njegovi puleni budu zdravi, jer je kako je rekao situacija sa koronom sve poremetila.

"Dva puta smo se u kratkom vremenskom periodu sastali sa Italijom i znamo da se radi o izuzetno dobroj ekipi. Mislim da je svakome motiv igrati protiv takve jedne reprezentacije i želja mi je da odigramo dobru utakmicu. I mi i oni smo u istoj situaciji, možda su oni malo bliži pobjedi, ali ćemo i mi uraditi sve što možemo i pokušati ih iznenaditi", rekao je Bajević.

Foto: N/FS BiH

Strateg bh. tima nije želio izdvajati nikoga posebno od protivničkih igrača od kojih može prijetiti najveća opsanost po bh. gol.

"Ima dosta dobrih igrača, svakoga cijenimo, ali ovom prilikom ne bih nikoga izdvajao. Posebno što ima nekih pojedinaca koji su u vrhu dugi niz godina."

Bajević nije želio otkriti ni formaciju u kojoj će reprezentacija BiH igrati, ali je naglasio da će se vjerovatno mijenjati tokom utakmice. Italijanske novinare je zanimalo i to da li se pojavljuje neki novi Edin Džeko. Biranim riječima selektor Bajević je govorio o kapitenu naglasivši da je on jedinstven i kao igrač i kao čovjek, te da bez obzira koliko dugo će trajati njegova igračka karijera on će uvijek biti tu, dio reprezentacije.

Edin Džeko dosadašnji kapiten Rome koji će vjerovatno uskoro i zvanično pojačati Juventus, sa posebnom pažnjom je dočekan od strane novinara. Odgovarao je samo na pitanja koja su se odnosila na utakmicu i bh. tim.

Džeko je uporedio dva duela protiv Italije igranim u prošlim kvalifikacijama u Torinu i u Zenici.

"Nadam se da će ova utakmica biti sličnija onoj u Torinu. Ipak, postoje velike razlike, tada smo svi bili u odličnoj formi, u toku je bila sezona, pa smo bili sto posto spremni. Ovo sigurno nije najbolji trenutak za jednu takvu utakmicu, posebno što igramo i bez Miralema Pjanića. Nema ni publike pa će sve to uticati na kompletan ambijent. Volio bih naravno da smo kompletni, da se igra pred navijačima, jer je uvijek čast u igrati protiv reprezentacije Italije", rekao je Džeko.

Bez obzira na prijateljstvo sa pojedinim protivničkim igračima Džeko je naglasio da su prijatelji van terena, ali će se na terenu boriti svako za svoj tim.

Novinare je zanimalo i koje su razlike između Roberta Prosinečkog sada bivšeg i Dušana Bajevića aktuelnog selektora BiH.

"Bajević je u naš tim donio veliko iskustvo koje nam svima može pomoći. Ove dvije utakmice će dobro doći i selektoru da nas bolje upozna i nama da se naviknemo na njegove zahtjeve kako bismo bili što spremniji za važnu utakmicu baraža sa Sjevernom Irskom", rekao je Džeko.

Bh. tim večeras je na "Artemio Franki" odradio posljednji zvanični trening pred sutrašnju utakmicu koja se igra sa početkom u 20.45 časova