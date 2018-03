Džeko: Može se naslutiti šta Prosinečki želi

Kapiten reprezentacije Bosne i Hercegovine, Edin Džeko, razgovarao je danas sa predstavnicima medija, uoči prijateljske utakmice u petak sa Bugarskom u Razgradu.

Nakon što je u januaru novoimenovani selektor Robert Prosinečki na američkoj turneji na raspolaganju imao većinom igrači iz klubova BH. Telekom Premijer lige BiH, ovoga puta na okupu je najjači sastav.

"Zvanično smo počeli već u januaru, gdje su bili sve novi igrači, a neki od njih su i sada tu sa nama. Ipak, možemo reći da je ovo prvo okupljanje gdje smo svi zajedno i svaka prijateljska utakmica je mnogo bitna prije svega zbog ekipe, novog trenera, da se uigramo i da vidimo šta novi trener želi od nas. Sigurno da će nam ovih nekoliko prijateljskih utakmica kao i Liga nacija dobro doći da se uigramo i spremimo za kvalifikacije za Evropsko prvenstvo", rekao je Džeko.

Golgeter Rome je između ostalog napomenuo i da još nije bilo prilike za trening i da će od večeras biti jasnije šta je to što će selektor zahtijevati od njih.

"Tek smo se upoznali, nismo imali još ni jedan trening tako da ne znamo šta tačno selektor želi, ali s obzirom na to kakav je on igrač bio može se naslutiti. Večeras imamo prvi trening i tada zvanično počinje i to sve ostalo na terenu", dodao je Džeko.

Na pitanje koliko je bitno da igrači igraju i u svojim klubovima odgovorio je:

"Sto više igraš u boljoj si formi to je činjenica, a to je naravno bitno i za utakmice reprezentacije. Ima puno utakmica tokom sezone i najbitnije je da svi dođemo zdravi jer mi nismo jedna od onih velikih reprezentacija koja ima previše izbora, tako da je svaki igrač bitan", kazao je Džeko.