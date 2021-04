Džeko: Svaki gol slavim kao da mi je prvi, Junajted favorit protiv Rome

Edin Džeko, kapiten fudbalske reprezentacije BiH i igrač Rome, rekao je uoči prve utakmice polufinala Lige Evrope da je Mančester junajted favorit, ali i naglasio da je cilj "vučice" da osvoji trofej.

Bh. fudbaler je dao intervju za službenu web stranicu Evropske fudbalske federacije (UEFA) pred gostovanje Rome na Old Trafordu u četvrtak.

Iskusni napadač je već imao priliku da igra i postiže golove na "Teatru snova" igrajući za Volfsburg u Ligi šampiona, ali i gradskog rivala Mančester Siti. Ukupno je postigao pet golova na Old Trafordu, jedan za Volfsburg i četiri za “građane“.

"Nikada neću zaboraviti svoj prvi gol na Old Trafordu protiv Mančester junajteda. Zato što je to bio prvi gol na utakmici, prvi u Ligi šampiona i moja prva utakmica na jednom od najvećih stadiona na svijetu", rekao je Džeko za UEFA-u i nastavio:

"To mi je jedan od najdražih golova. Došao je centaršut s lijeve strane Makotoa Hasebea. Bio sam dosta udaljen od gola i mislim da je Patris Evra bio ispred mene. Skočio sam više i zabio gol glavom. To mi nije samo jedan od najdražih golova, već je to bio i prilično lijep gol.“

Tridesetpetogodišnji napadač je tokom karijere postigao 290 golova u 631 takmičarskoj utakmici, ali priznaje da je svaki od njih dobar, kao i prvi.

"Svaki gol slavim kao da mi je prvi. Tako se osjećam. Neki kažu da postoje važniji i bolji golovi, ali ja ih sve isto gledam, jer to je moj posao. Ljubav prema golovima mi je u krvi. Sve dok lopta prelazi liniju, nije me briga jesam li zabio s jednog, 20 ili 50 metara. Na kraju utakmice na semaforu piše Džeko, a ne kako sam postigao gol. Kada steknete određen nivo iskustva, očito vršite manji pritisak na sebe s golgeterskog gledišta. S druge strane, kad ste mladi, jednostavno morate pokazati ko ste, a svaki vam gol donosi nešto novo. Sada imam 35 godina i još uvijek želim postizati golove. Kada zabijem gol na početku utakmice, daje snagu da igram još bolje", naglašava Džeko.

Otkrio je da u u Mančesteru nije bio otkako je napustio Siti u avgustu 2015. godine i da s nestrpljenjem očekuje utakmicu protiv bivših rivala.

"Nisam se vratio u Mančester otkako sam napustio Siti prije šest godina. Biće to posebna utakmica za mene, kao i derbi prije nekoliko godina. Evropske utakmice, posebno protiv protivnika ovog kalibra, posebne su. Očekujem da će to biti sjajna utakmica protiv Mančester junajteda i nadam se da će za nas sve proći u najboljem redu", kaže sjajni bh. reprezentativac.

Džeko tvrdi da je sastav menadžera Ole Gunara Solskjaera favorit uoči dvije polufinalne utakmice Lige Evrope.

"Igranje u polufinalu ne događa se svaki dan. Znamo njihovu snagu. Mančester junajted sigurno počinje polufinale kao favorit, ali sama činjenica da smo se plasirali u polufinale daje nam za pravo da vjerujemo u sebe. Znamo da i mi imamo kvalitet, ali moramo igrati kao tim. Tada je u fudbalu sve moguće. Kada igrate u polufinalu, cilj može biti samo pobjeda. Možda na početku Lige Evrope ne razmišljate previše unaprijed. Ali, kada ste tako blizu, pobjeda nesumnjivo postaje cilj. Pred nama je jedan od najjačih protivnika u posljednjih 20 godina u evropskom fudbalu i neće biti lako. Svjesni smo toga, ali ne smijemo se bojati. Sve je moguće", zaključio je Džeko.

Prva utakmica polufinala Lige Evrope između Mančester junajteda i Rome na programu je u četvrtak sa početkom u 21 sat. U istom terminu igra se i drugi duel u kojem će snage odmjeriti Viljareal i Arsenal. Revanš utakmice zakazane su za 6. maj.