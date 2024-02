Džeko: Želimo da se plasiramo na veliko takmičenje

Želimo da se plasiramo na veliko takmičenje i obradujemo naše navijače, poručio je Edin Džeko, kapiten fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine.

Nešto više od mjesec dana ostalo je do polufinalne utakmice baraža za odlazak na EURO 2024, u kojem će reprezentacija Bosne i Hercegovine za protivnika imati selekciju Ukrajine.

Kapiten Edin Džeko i bh. reprezentativci igraju standardno za svoje klubove i u dobroj su formi pred važan meč za nacionalni tim.

Džeko ističe da je to jedan od važnih faktora pred predstojeće okupljanje.

„Dobra je stvar što je većina igrača u takmičarskoj formi i što igra zapažene uloge u svojim klubovima. To je jedan od preduslova za dobar rezultat, a bit će lakše i selektoru sastaviti ekipu, kada na raspolaganju ima igrače koji su u takmičarskom ritmu. Što se tiče šansi za plasman, one postoje, bez obzira na ime protivnika. Jasno je da je Ukrajina odličan rival, a imali smo i priliku odmjeriti snage protiv njih i znamo šta da očekujemo. Međutim, igramo kući, pred našim navijačima i imamo svoje šanse za prolazak dalje. Kao što selektor kaže, ne treba to biti neka lijepa utakmica za gledanje već fajterska, sa puno trke, zalaganja, nadmudrivanja. Znam da ćemo sigurno dati sve od sebe za plasman na EURO, kako bismo obradovali navijače, ali i sami sebe, jer smo željni nastupa na velikim takmičenjima.“

O reprezentaciji Ukrajine Džeko kaže:

„Imaju nekoliko sjajnih pojedinaca, čija je forma fantastična. Većina ih igra u jakim evropskim timovima, ali kao ekipa su veoma uigrani. Bolji dio ekipe im je vezni red, u kojem igraju i najiskusnija imena, tako da ćemo upravo u sredini i voditi najveću bitku protiv njih. Iskusna su ekipa sa igračima, koji se znaju nositi sa pritiskom i to iskustvo je ujedno i njihova prednost kao ekipe.“

Bh. kapiten bilježi dobre nastupe u ligi Turske gdje je najbolji strijelac, a njegova ekipa se bori za titulu prvaka.

„Svoje nastupe gledam kroz prizmu rezultata Fenerbahçea, jer nikad isključivo nisam gledao na sebe kao pojedinca. Od lične statistike, mnogo bitniji mi je taj timski učinak i po tome i gledam sve ono što se dešava. Za protivnika imamo odličnu ekipu, koja također dobro igra i jasno je da ćemo se mi i Galatasaray do samog kraja boriti za naslov prvaka. Sitnice će na kraju presuditi, a nadam se da ćemo mi napraviti manje grešaka u odnosu na protivnika“, kaže Edin Džeko, kojem se u Fenerbahčeu odnedavno priključio i saigrač iz reprezentacije Krunić.

„Rade je odmah upao u mašinu, ali sa obzirom na njegovo iskustvo igranja u Seriji A, mislim da mu to nije predstavljalo neki veliki problem. Krunić je profesionalac i igrač koji nam je bio potreban. Vjerujem da će nam pomoći u nastojanjima da Fenerbahçe osvoji naslov. Uostalom, činjenica da je od samog početka odmah zaslužio svoje mjesto u ekipi, dovoljno govori o njemu i njegovim kvalitetima“, zaključuje Džeko.

