Džeko nezadovoljan suđenjem turskih arbitara

Morao je Fenerbahče u nedjelju da napravi preokret kako bi pred svojim navijačima savladao Pendikspor iako je na kraju bilo 4:1.

Gosti su meč završili sa dva igrača manje, a Edin Džeko je više od sat vremena igrao sa puknutom arkadom. Zato je nakon meča imao mnogo toga da kaže o sudijama.

Nadoknada vremena u prvom poluvremenu trajala je nevjerovatnih 13 minuta, i još deset nakon drugog dela meča.

Imao je šta o tome da kaže Džeko poslije utakmice:

’’Prebrodili smo težak meč. Ne znam ni koliko se igralo u prvom poluvremenu. Imate li pojma koliko dugo je lopta bila u igri? Stvarno sramota. A kunem se da nije prvi put da se događa i to nas sve čini nervoznim. Sudije to dopuštaju. Utakmica se igra dva minuta, pa onda ide pauza od pet. U takvim slučajevima dobijamo žute kartone. U svakoj utakmici dva, tri žuta kartona u prvih 15 minuta. Zaista čudna situacija“, rekao je Džeko.

U prvom poluvremenu je sudija igračima Fenerbahčea za 26 minuta podijelio tri žuta kartona, zatim dva gostima, pa još jedan za domaće – u 13. minutu nadoknade prvog poluvremena.

U nastavku su domaći dobilo još dva – jedan za Egribajata van terena i jedan za Osai-Samuela u sedmom minutu nadoknade. Gosti su u drugom poluvremenu počašćeni sa šest – od toga su dva bila isključujuća.

Istakao je Džeko da je bio nezadovoljan brojnim odlukama sudija:

’’Govorili smo sebi na poluvremenu da ne gubimo energiju na takve događaje. Ne možemo to da promijenimo i to se dešava na svakoj utakmici. Takve stvari su sa svakom utakmicom sve više dopuštene. Razgovarali smo među sobom da ne smijemo da upadnemo u to. Ova situacija ne širi lijepu sliku o turskom fudbalu. Šteta je što se prvo poluvreme igralo samo 23 minuta. Svaka utakmica koju igramo je teška. Deset igrača nam je na ivici suspenzije i to je takođe čudna situacija. Sudije zaboravljaju žute kartone na drugim utakmicama. Ako smatramo da je šansa da osvojimo prvenstvo 50 posto i sudije moraju da se ponašaju pošteno“, rekao je Džeko i očekivano njegova izjava je od sinoć glavna tema u turskim sportskim medijima.

Nakon 29 odigranih kola, Galatasaraj je prvi na tabeli sa 78 bodova, dva više od Fenerbahčea.

