Džeko ušao u istoriju Rome

Bh. fudbaler Edin Džeko postao je najbolji strani strijelac u istoriji Rome. On je za italijanski klub postigao 105 golova što nijenom stranom igraču nije uspjelo.

Istorijski pogodak Džeko je postigao u srijedu naveče u pobjedi Robe nad Veronom od 2:1.

Do sada je na listi najupješnijih bio izjednačen sa Argentincem Pedrom Manfredinijem, koji je za Romu igrao od 1959. do 1965.

Najbolji strijelac u istoriji kluba je legenadrni italijanski fudbaler Frančesko Toti koji je postigao 307 golova.

@EdDzeko After tonight's goal, Edin is now the top-scoring non-Italian player in #ASRoma history! pic.twitter.com/NodUJ8lGcL