Džerard oštro opleo po Fudbalskom savezu Hrvatske

Stiven Džerard, proslavljeni fudbaler a sada trener Rendžersa, kritikovao je Fudbalski savez Hrvatske.

Džerard nije bio zadovoljan ponašanjem čelnika FS Hrvatske zbog načina na koji su reagovali nakon što se povrijedio lijevi bek "policajaca" Borna Barišić.

Barišić je zadobio povredu tokom meča u kojem je Mađarska šokirala vicešampiona svijeta u kvalifikacijama za EURO 2020.

Zbog te povrede Džerard je ostao bez člana prve postave pred derbi meč sa Rendžersom.

"Bićemo bez Barišića, što je razočaravajuće jer bi on trebalo da je spreman. To je barem moje mišljenje. Hrvatska je trebalo da ga ponašlje (u klub) odmah nakon povrede. Mislim da je trebalo odmah da se vrati. On nam se, iz nekog razloga, vratio tek sa par dana zakašnjenja", kazao je Džerard.

Legenda Liverpula nije znala da kaže zašto se Baršić nije vratio u klub na preglede i liječenje momentalno poslije dobijanja povrede.

"To ćete morati da pitate njega. Moraćete da pitate njega ili Hrvatsku. Mi plaćamo igrače, tako da kada se povrede trebalo bi da se prvim sledećim letom vrate u klub. Reprezentacije moraju da preuzmu tu odgovornost", jasan je bio Džerard.

On je zatim obrazložio svoje mišljenje.

"Da sam ja reprezentativni trener i da se neko povredi, odmah bi ga, iz poštovanja prema klubu, vratio u isti. Naše medicinsko osoblje bi trebalo to odmah da preuzme. Promenićemo pravila za sve naše igrače od leta. Ako se povredite dok ste sa reprezentacijom odmah ćete se vratiti. Ako to ne uradite, otvorićete nam mogućnost da vas kaznimo", zaključio je Stivi Dži.

(b92)