Džjuba: Htio sam da zakucam Vidu u pod

Ruski fudbaler Artjom Džjuba otkrio je da su on i njegovi saigrači poludjeli kada su vidjeli fašističke provokacije Hrvata Domagoja Vide i Ognjena Vukojevića na Mundijalu.

"Osjećanja su mi stvarno bila pomiješana. S jedne strane, Hrvati su me impresionirali svojom igrom, ali zbog Vide i Vukojevića... potpuno su nas iznervirali. Prva reakcija - htio sam da izađem iz autobusa i zakucam Vidu u pod", istakao je centarfor Zenita koji je prošlu polusezonu proveo u Arsenalu iz Tule.

Džjuba je odigrao odlično prvenstvo - postigao je tri pogotka i, kada je ohladio glavu, oprostio je hrvatskim fudbalerima.

"Poslije svega se sve smirilo. Vidio sam da su se izvinili i nisam bio ljut na Vidu. Nije znao šta radi", dodao je korpulentni napadač.

Oba Hrvata, čiji su postupci izazvali negodovanje javnosti, ranije su igrala za fudbalski klub Dinamo iz Kijeva.

Nakon incidenta, Vukojevića je FIFA kaznila, a Hrvatski fudbalski savez suspendovao, dok je Vida dobio upozorenje Disciplinske komisije FIFA. Vida se na ruskom izvinio zbog svojih izjava.

'Their performance made us furious' - Russia star Dzyuba on Croatian defender Vida's controversial 'glory to Ukraine' video https://t.co/I1Q445j8VK