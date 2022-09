Džon Obi Mikel završio karijeru

​Era Romana Abramoviča u Čelsiju trajala je 19 godina. Rus je gazdovao "plavcima" od 2003. do 2022. godine, a više od jedne decenije mjesto u veznom redu ekipe sa "Stemford bridža" bilo je namijenjeno Nigerijcu, Džonu Obi Mikelu.

Upravo je Obi Mikel danas odlučio da u 35-godini završi svoju bogatu fudbalsku karijeru.

Mikel je igrao za Čelsi od 2006. do 2017. godine, najboljem periodu u istoriji kluba. Nigerijac je bio dio tima koji je 2012. godine predvođen Drogbom, Terijem i Lampardom na terenu, uz Di Matea na klupi stigao do prvog pehara Lige šampiona u istoriji kluba, tako je Ćelsi postao prvi i do sada jedini klub iz Londona koji u svojim vitrinama ima "ušati pehar" namijenjen najboljem timu na "Starom kontinentu".

Osim Lige šampiona, Obi Mikel je sa Čelsijem osvojio dvije Premijer lige i tri trofeja u FA kupu.

Nakon odlaska sa "Stemford bridža" put ga je vodio u Kinu, Midlzboro, Trabzonspor, Stouk i Kuvajt gdje je odigrao posljednju sezonu u karijeri.

Pouzdani vezista odigrao je 91 utakmicu za reprezentaciju Nigerije i bio učesnik Svjetskog prvenstva 2014. i 2018. godine.

(Sportske)