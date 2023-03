Ederson slučajno otkrio ime moguće novog selektora Brazila

Golman reprezentacije Brazila i Mančester Sitija, Ederson Moraeš slučajno je otkrio prvog favorita za upražnjeno mjesto selektora ove selekcije rekavši da bi to u budućnosti trebao biti Karlo Anćeloti, sadašnji trener Real Madrida.

Nakon što je stigao na okupljanje reprezentacije, u izjavi za tamošnje medije je rekao da je razgovarao s igračima Reala i da su mu zapravo oni otkrili da postoji velika šansa da Anćeloti bude novi selektor Brazila.

"Razgovarao sam sa Kazemirom, Vinisiujsom i Militaom i po onom što sam saznao, postoji velika šansa da Karlo Anćeloti postane selektor Brazila", rekao je Ederson.

Ederson: “I spoke to Casemiro, Vinicius and Militão… there's a big possibility that Carlo Ancelotti is gonna become the new coach of Brazil”. #Brazil “We will try to eliminate Real Madrid so that Ancelotti can come to Brazil as quick as possible!”, he added smiling. pic.twitter.com/Kx87b3reaa